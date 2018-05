¡Nuevo escándalo! Denuncian a Morgan Freeman por acoso sexual

Los escándalos sexuales no paran en Hollywood y la ola de denuncias parece cada día incrementarse hasta alcanzar a figuras emblemáticas del cine y la televisión. Ahora es el caso de Morgan Freeman, actor de reconocida trayectoria, quien es el nuevo objetivo de varias denuncias por acoso sexual.

En el caso específico de Freeman, ha sido una joven asistente de producción quien asegura que Freeman la tocó de “forma indebida” y la “manoseó” durante varias sesiones de grabación para la película “Going In Style”, en 2015.

La joven aseguró en una entrevista para la cadena CNN que Freeman, quien compartió créditos en dicho filme con Michael Caine, otra gran figura del cine, siempre le hacía comentarios inapropiados a su figura física y su vestimenta.

Además, señaló que el actor colocaba su mano en la parte baja de su espalda y comenzaba a masajearla hasta alcanzar parte de sus caderas, algo que ella, aseguró, tuvo que soportar todos los días de la grabación. Hasta el momento, la identidad de la joven ha sido guardada en secreto, aunque asegura que no es la única que ha sufrido acoso por parte de Freeman.

En una de esas ocasiones, la joven aseguró a CNN que Freeman "siguió tratando de levantar mi falda y preguntándome si llevaba ropa interior". El nivel del acoso fue tal que, según relató la joven, "Alan [Arkin] hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir".

"Comentó sobre nuestros cuerpos ... Sabíamos que si él venía ... no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que [estuviera] ajustada", dijo la joven durante la entrevista, en la cual se reveló que, junto a ella, hay otras 16 mujeres que aseguran haber sufrido alguna especie de acoso sexual por parte del actor.

Freeman es un actor de larga trayectoria, quien es reconocido por su icónico papel en la película "Driving Miss Daisy", de 1984. Además, ha participado en filmes reconocidos y grandes éxitos de taquilla como "Bruce, Todopoderoso", junto a Jim Carey; o "Batman: The Dark Knight", junto a Christian Bale y Michael Caine.

Freeman también, ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto por "Million Dollar Baby" de 2004, y ha ganado otras cuatro nominaciones al Oscar. Su trabajo de voz en off también se ha convertido en un icono, incluida su narración para los documentales ganadores del Oscar "The Long Way Home" y "March of the Penguins".