Numerosos famosos despiden a Aretha Franklin en funeral en Detroit

Estrellas de la música, el cine y altos funcionarios políticos acudieron hoy al funeral de la artista estadounidense Aretha Franklin en Detroit, para dar el último adiós a la "reina del soul" estadounidense fallecida el pasado 16 de agosto.

Figuras de la música como Stevie Wonder, Faith Hill, Chaka Khan o Ariana Grande coincidieron con el ex presidente estadounidense Bill Clinton y su mujer y ex candidata presidencial Hillary, la actriz Whoopi Goldberg, el jugador de baloncesto LeBron James y la presentadora de televisión Oprah Winfrey.

En la ceremonia, que se espera dure cinco horas, hablarán Bill Clinton y el defensor de los derechos civiles Jesse Jackson.

Franklin y su hit "Respect" son considerados importantes símbolos del movimiento por los derechos de los afroamericanos en EstadosáUnidos.

También se espera un discurso del compositor Smokey Robinson, que conoció a Franklin desde que era una niña.

Un coro de gospel es el encargado de poner música en el Greater Grace Temple, una iglesia apostólica en el noroeste de de Detroit con espacio para unas 4.000 personas que estaba totalmente abarrotada.

El funeral comenzó con cinco policías brindando honores a la cantante, seguidos de decenas de familiares y amigos.

La cantante murió el 16 de agosto a los 76 años en su casa de Detroit a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2010. Ganadora de 18 premios Grammy durante una carrera de más de seis décadas, era conocida como la "reina del soul".

Sus restos mortales serán enterrados en el cementerio de Woodlawn junto a su padre, un sacerdote en cuyo coro eclesiástico cantó la propia Franklin junto a sus hermanas.