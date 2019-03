Nunca me he prostituido: Paty Navidad

Paty Navidad se defendió en Twitter de un usuario que la actacó, el hombre se llama Luis Cabeza y de acuerdo a su información en redes sociales, es director de Recursos Humanos en Televisa.

"¿A falta de exclusividad en Televisa, ya la entras al chayote? Un palito con Benítez valía la pena, pero con el zoquete de @lopezobrador_ ¿cómo pos' a cambio de qué?", escribió.

De inmediato la actriz respondió:

"Nunca me he prostituido,mi dignidad jamás ha estado en venta, tengo valores e integridad y mi honestidad habla por mi, por eso apoyo abiertamente lo que considero justo, no cabe duda que cada quien habla por lo que es, si usted se vende no quiera bajar a su nivel a los demás."

Luis Cabeza borró el tuit y se disculpó:

"Perdí el acceso a mi cuenta de twitter por unas horas. Una disculpa por comentarios que alguien ahí escribió."

Paty Navidad no le creyó y arremetió:

"Qué tal con este señor!! Ahora dice que no fue él quien escribió este mensaje, que valiente."

Ante el apoyo de sus seguidores, comentó que está harta de recibir ataques de gentes que ni la conoce.

"Nadie tiene nada que decir de mi y el que lo diga que me lo compruebe, estoy cansada de señalamientos de personas que ni siquiera me conocen, así que les sugiero que piensen antes de juzgarme o les resultara peor. Soy honesta y mi dignidad nunca ha estado en venta. @cabezaluis."

