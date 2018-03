Nusret, el parrillero más famoso de internet

El camino a la fama

Su nombre es Nusret Gökçe. Nació en Turquía, tiene 34 años y es dueño de Nusr-et Steak House, una de las parrillas más famosas de Medio Oriente, con seis restaurantes en Turquía y dos más en Dubái y Abu Dabi. Pero quizá baste con decir que es él el reconocido "Salt Bae", quien hoy, sin duda, es el parrillero más famoso de Instagram, de internet, del mundo.Antes de serlo, Gökçe ya gozaba de cierto prestigio en su país. Sus restaurantes eran una parada obligada para cualquier turista o residente local que buscara la más alta calidad en carnes, y entre sus comensales era habitual ver a una que otra personalidad turca. Sin embargo, la historia cambió el 7 de enero pasado, cuando en su cuenta de Instagram (nusr_et) publicó un video titulado "Ottoman Steak" (filete otomano), que grabó en su restaurante de Dubái.En él, Gökçe tiene entre manos un ojo de costilla recién salido de la parrilla. Sin decir una sola palabra, lo corta sobre la tabla con ceremonia, como si estuviera actuando en un teatro, golpea los trozos con el cuchillo, muestra el color y el término del corte y, al final, como despedida, toma sal y la deja caer suavemente con la muñeca doblada sobre el antebrazo. Son 35 segundos en los que cualquier amante de la carne desearía lanzarse sobre la mesa, solo 35 segundos.El cantante Bruno Mars compartió en Twitter la imagen del parrillero y resaltó su particular estilo para salar. Entonces, vino la explosión: Gökçe se volvió viral en un santiamén y, al visitar su cuenta en Instagram, el mundo descubrió no solamente que salaba así desde hace tiempo, sino que le gustaba la estética de "El Padrino", que antes de poner los "steaks" a la parrilla les lanza besos y les da palmadas, que posa vestido de gala en sus refrigeradores y junto a sus carnes, y que era imposible verlo cortar y asar con sus posudos rituales sin sentir ganas de visitar sus restaurantes.Hoy, ese video tiene cerca de 13 millones de vistas. Gökçe se convirtió en meme, su estilo para salar fue comparado con una "cobra" y, en las redes, él comenzó a ser llamado "Salt Bae", en donde Bae es el acrónimo de "before anyone else", cuya posible traducción al español, sin haber una literal, sería "salado como ninguno".La cuenta nusr_et de Instagram tiene ahora 4.4 millones de seguidores; a Rihanna se la vio recientemente usando una camiseta estampada con su imagen; en Melbourne (Australia) hicieron un grafiti suyo, y estrellas como Leonardo DiCaprio y Roger Federer han desfilado por su restaurante en Dubái. Todo esto en menos de dos meses, sin contar que en las tiendas de apps para móviles se ha lanzado un sinnúmero de juegos para salar alimentos con su particular rictus.El popular presentador británico James Corden aseguró días atrás que los rituales culinarios de "Salt Bae" eran “una de las cosas más eróticas que haya visto” y algunos críticos han descrito los videos del parrillero como ‘porno gastronómico’. Lo cierto es que más que un parrillero o un carnicero, hoy el turco es un ícono pop.A juzgar por lo que dice, pareciera que a "Salt Bae" no le ha caído nada mal la fama. Cuenta que hoy se toma unas 1,000 selfis por día con sus admiradores y recientemente lanzó esta frase: “De quien más hablan en el mundo hoy es de Trump o tal vez Nusret. Nusret es amado en todas partes, pero Trump…”.Habla en tercera persona de sí mismo y posa exageradamente para las fotos y los videos. Quizá alguien diga que detrás de su performance se esconde un ego colosal, pero hasta ahora nadie se queja de sus carnes. No obstante, la realidad nunca fue tan generosa como ahora. En una entrevista con la cadena NBC, ‘Salt Bae’ contó que su familia no tenía muchos recursos y desde los 14 años tuvo que salir a trabajar como ayudante de un carnicero en Estambul. No terminó el colegio ni fue a la universidad, pero se enfocó en conocer todos los secretos de la carne. En el 2010, con 27 años y después de mucho ahorrar, abrió su primer restaurante en Etiler, un sector de corte europeo en Estambul.Se trataba de un lugar pequeño, de ocho mesas y que con el tiempo se convirtió en la semilla del Nusr-et Steak House de hoy. Eso sí, antes de abrirlo y “sin mucho dinero”, como cuenta, emprendió camino a Argentina con la intención de aprender de la industria cárnica y la sazón porteña. Después quiso hacer lo mismo en Estados Unidos, la cuna del ‘steak house’, “pero me negaron la visa cinco o seis veces. Nunca me di por vencido”, comentó en una entrevista con la NBC. A finales del 2009 por fin pudo viajar para hacer una investigación de tres meses con restaurantes y ganaderos locales.Como le ocurrió con el video, un buen día tuvo un golpe de suerte. Ferit Sahenk, presidente de Dogus Group, uno de los tres hombres más ricos de Turquía, entró en su restaurante y después de comer buscó a Gökçe. “Cuando conocí a Nusret, me di cuenta inmediatamente de que era un apasionado por su arte, que estaba dedicado a la perfección y la calidad”, relató Sahenk hace días, en el pico de fama de ‘Salt Bae’, cuando le preguntaron por qué desde hace años decidió convertirse en su socio.Sí. La felicitación del empresario se convirtió en una propuesta de sociedad, y con el apoyo económico de Sahenk fueron viendo la luz los ocho Nusr-et que existen ahora, con platos estrella como el Nusret Kobe, el entrecot, el salmón a la parrilla y la Nusret Burger.Luego vino la historia conocida, la que se comenta en las redes. Llegaron Instagram y la fama, y con ella el anuncio de que próximamente Londres y Nueva York contarán con un Nusr-et Steak House entre sus calles. Una vez más, ‘Salt Bae’ está listo para poner la sal.