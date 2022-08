ODESZA y su regreso más reflexivo

Tras quedar apartados de las giras durante la pandemia, sus integrantes Clayton Knight y Harrison Mills aprovecharon el tiempo para reflexionar. El resultado es un álbum experimental de 13 canciones con el que también regresan a sus raíces de sampleo.

Knight y Mills conversaron recientemente sobre su nueva producción, lanzada hace unos días bajo la disquera Ninja Tune; la presión de crear la continuación de su álbum nominado al Grammy "A Moment Apart" y su emoción por volver a tocar en vivo.

AP: ¿Cuáles fueron sus inspiraciones al trabajar en "The Last Goodbye"?

MILLS: Cuando finalmente empezamos a escribir sobre esto, la época del covid y el hecho de estar atrapados, necesitamos mucho tiempo para reflexionar sobre nosotros y terminamos adentrándonos profundamente en quién somos y en quiénes nos hemos convertido porque hemos estado básicamente de gira por siete años consecutivos y de pronto, un alto total. Esto llevó a mucha autoreflexión. Terminamos reconectándonos con nuestros padres, con nuestra familia y amigos, y nos adentramos en nosotros mismos. Comenzamos a ver videos caseros y cosas de nuestro pasado y reconocimos lo mucho que nuestros padres estaban dentro de nosotros y lo mucho que echábamos de menos y la gratitud que teníamos por la gente que amábamos. Poco a poco comenzamos a poner los videos caseros en nuestra música. Se convirtió en un viaje hacia nosotros mismos, de alguna manera.

KNIGHT: Creo que muchos artistas pasaron por el mismo proceso durante el covid. Tienes mucho tiempo para desempacar cosas. Como estás tanto de gira, realmente no te tomas un tiempo para reflexionar, y esta fue una reflexión obligada de alguna manera. Habíamos planeado tomarnos un poco de tiempo, pero no tres años.

Mencionaron que algunas grabaciones caseras están en el álbum. ¿Me pueden contar un poco más de eso?

MILLS: Hay mucho de nuestros padres hablando, e incluso la introducción tiene una sesión de terapia. La terapeuta se grabó en mi teléfono casi como una meditación guiada. Me encontré con eso unos cuatro años después y se aproximaba a los temas de los que estábamos hablando. Se sintió de alguna manera como una serendipia y terminamos poniéndolo al comienzo del álbum.

¿Qué hubo detrás de su decisión de poner algunos de esos temas más pesados junto con sonidos más ligeros?

KNIGHT: Ni siquiera sé si es realmente una decisión, simplemente sucede en el proceso. Igual, pasar por el COVID, expresar todas esas cosas, había una sensación de trauma colectivo que todos soportamos, así que definitivamente eso se filtró un poco. Pero, por otra parte, queríamos que este álbum fuera algo que une a la gente para celebrar. Todas esas energías diferentes están entretejidas en este álbum.

MILLS: Siento que la pesadez de pensar en tus seres queridos y lo mucho que significan para ti y lo duro que sería perderlos, la mejor manera de acoger ese sentimiento y honrar a esas personas es también pasar un buen rato con ellos mientras están aquí y disfrutar de su compañía y celebrar juntos. Y creo que eso es una gran parte de eso. Queríamos asegurarnos de que este disco todavía se sintiera como una celebración, a pesar de que se habla de cosas más profundas.

¿Hay sampleos o técnicas que sorprendería a la gente saber que usaron en el álbum?

KNIGHT: Bueno, queríamos que el álbum se mantuviera continuo, así que el álbum es un "loop". Si lo escuchas del principio a fin y dejas que se repita, parece no tener fin. Pero sí, hay un montón de sonidos que encontramos por aquí y por allá, varias grabaciones, cosas de atmósfera de fiestas en el fondo. Hay todo tipo de fragmentos que nos encanta insertar detrás de la música simplemente para darle ese tipo de energía. Creo que eso realmente le agrega carácter.

MILLS: Volvimos a una dirección más enfocada en el sampleo. Crecimos con eso viniendo de hip hop y la música electrónica. Nos encanta tomar cosas, cortarlas y de alguna manera reinterpretarlas. Creo que este (álbum) es una oda a eso.

¿Cómo deciden a qué artistas invitar a un álbum?

MILLS: Es difícil. Enviamos muchos mensajes de los que nunca recibimos respuesta, así que nunca sabes. Generalmente, tratamos de conectar con gente que realmente no vive en nuestro espacio. Es emocionante para nosotros unir géneros. Por ejemplo, Bettye LaVette, aunque ("The Last Goodbye") es una canción con una base de sampleos, podrías pensar que nunca haríamos una canción con ese tipo de voz. Y eso es lo que es emocionante para nosotros, hacer que esas cosas que se sienten inesperadas o que no podrían funcionar juntas se sientan cohesivas y bien.

KNIGHT: Uno espera tener ese tipo de conversación en la que los estás sacando de su zona de confort. Ellos nos están llevando fuera de nuestra zona de confort. Y generalmente eso termina siendo lo mejor, cuando estás empujando y estirando de una forma que quizá al principio se siente un poco rara, pero terminas llegando a algo realmente único.

Tras el éxito y las dos nominaciones al Grammy de su último álbum, "A Moment Apart", ¿hubo algún tipo de presión para escribir este nuevo álbum?

MILLS: Creo que siempre hay presión. Es nuestra carrera, así que quieres ser exitoso, quieres que le guste a la gente. Pero al final de cuentas, creo que las bandas que admiramos y la gente cuya música realmente amamos, siempre han hecho lo que realmente les gusta. Tratamos de basarnos en eso y seguir nuestros instintos y hacer la música que queremos hacer y no pensar demasiado en eso.

Su música se presta mucho para presentaciones en vivo. ¿Cómo es tocar ante el público para ustedes y qué reciben de la audiencia?

KNIGHT: Bueno, ha pasado algo de tiempo, así que estamos un poco oxidados, aunque estamos ensayando ahora. Pero sí, no hay mejor sensación que salir y tocar la música en la que has estado trabajando y ver la reacción de los fans de forma física. Recibir esa retroalimentación es algo a lo que de alguna manera te vuelves adicto y que amamos absolutamente.