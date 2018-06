¡OMG! Esta actriz salvadoreña y Ricky Martin estuvieron bastante juntitos

El entretenimiento los ha unido en diferentes proyectos y comparten una amistad muy fuerte. La actriz salvadoreña Lilly Melgar y Ricky Martin coincidieron en Las Vegas y la artista, ganadora de un premio Emmy, no pudo resistir la fotografía del recuerdo.

“El último show de Las Vegas. Ricky Martin #All In, Las Vegas Residency fue electrizante y me siento honrada de haber formado parte de la creación de este espectáculo”, escribió la intérprete de la serie dramática “The Bay the Series”.

Foto: Instagram Lilly Melgar

Melgar y el boricua, en los años 90, protagonizaron diferentes rumores sobre un supuesto romance, ya que en varias ocasiones -durante 1994- fueron sorprendidos en citas. Esto sucedió cuando formaron parte del seriado “General Hospital”.

Ninguno brindó declaraciones al respecto, en aquel momento. Pero actualmente, entre ellos sí existe respeto y admiración por sus respectivas carreras.