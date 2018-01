¡OMG! Roberto Acosta se hizo un emotivo tatuaje (+Fotos)

Una vez más, el carismático conductor de "A Todo o Nada" Roberto Acosta, vivió junto a sus seguidores uno de los momentos más emotivos de su vida. Su último tatuaje. Anteriormente, el también locutor de radio ya había realizado un retrato en honor a sus hijos, pero en esta ocasión quiso plasmar la memoria, al parecer, de sus padres.

El arte corporal es una frase que dice: “Cuando llegue al cielo la primer cosa que haré será buscarlos” y concluye con las iniciales E y M. Las mismas con las que inician los nombres de sus padres el actor y comediante Eugenio Acosta Rodríguez y su madre Miriam Coello.

En anteriores entrevistas con Plus, Acosta a ha destacado el apoyo que recibió de sus papás. “Mi mamá, siempre creyó en mi y fue quien me descubrió 'la madera' como presentador”, actualmente es una de las figuras estelares de Telecorporación Salvadoreña (TCS). El artista que plasmó la leyenda fue Noone Umaña.