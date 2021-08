Obama cumple mañana 60 años con una gran fiesta y un libro en camino

Expresidente de EUA, Barack Obama. | Foto: archivo

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) cumple mañana miércoles 60 años, un hito que planea celebrar este fin de semana con una fiesta llena de famosos, mientras ultima la publicación de un libro sobre su pódcast con Bruce Springsteen.

Los planes de Obama para festejar el comienzo de su sexta década han generado una leve polémica en Estados Unidos, porque la fiesta que prepara en los jardines de su mansión en la exclusiva isla de Martha's Vineyard (Massachusetts) coincide con un aumento de los contagios por covid-19 en el país.

El actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey se encuentran entre las 475 personas que han recibido invitaciones a la lujosa celebración, en la que tocará la banda de rock Pearl Jam, informan varios medios estadounidenses.

La fiesta será al aire libre, y los invitados deberán someterse a un test de covid-19 antes de asistir, según fuentes cercanas al expresidente, que insisten en que el evento respetará todas las recomendaciones para controlar la pandemia de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EUA (CDC, en inglés).

El condado donde se encuentra Martha's Vineyard no está entre los que experimentan un gran auge de contagios por la variante delta de la covid-19, y las personas vacunadas no tienen necesariamente que usar la mascarilla en interiores allí, según los parámetros de los CDC.

Eso no ha evitado que algunos comentaristas conservadores acusen a Obama de hipocresía por planear esa celebración después de meses de pedir a los estadounidenses que se vacunen y sean cuidadosos durante la pandemia.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha defendido a Obama, durante cuyo mandato ejerció como vicepresidente el actual mandatario estadounidense, Joe Biden.

"Este evento será al aire libre y en una zona (de contagios) moderados. Además, están exigiendo test y dando otros pasos", dijo Psaki durante su rueda de prensa diaria este lunes.

Biden no tiene previsto asistir a la fiesta de este fin de semana, aunque sí planea "reunirse pronto" con Obama para "darle la bienvenida al club de los mayores de 60", afirmó un portavoz de la Casa Blanca.

El expresidente no quiere que sus invitados le hagan regalos: en cambio, les ha pedido que hagan donaciones a proyectos como los que promueve su fundación y otras organizaciones afines, que buscan apoyar a los niños y jóvenes negros en EUA, además de a las niñas adolescentes en todo el mundo, para que tengan mejores oportunidades.

Más de cuatro años después de abandonar la Casa Blanca, Obama está centrado en su fundación, además de en la compañía de producción audiovisual Higher Ground, que tiene un contrato con Netflix; y en otros proyectos que encajan con sus pasiones, como su reciente alianza con NBA Africa.

Su pódcast con Bruce Springsteen, "Renegades", en el que ambos conversan sobre temas como el racismo, la justicia social o la identidad estadounidense, se convirtió este año en uno de los más escuchados en todo el mundo en Spotify.

En octubre, saldrá a la venta en Estados Unidos una versión en libro de ese pódcast, un volumen de 320 páginas que incluye introducciones tanto de Obama como de Springsteen, y que publicará la editorial Crown.

Además, este martes se estrena en HBO un documental en tres episodios sobre el exmandatario, llamado "Obama: In Pursuit of a More Perfect Union" ("Obama: En busca de una unión más perfecta") y que recorre la vida personal y carrera del primer presidente negro de EUA.