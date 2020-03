Obligaron a Guns N’ Roses a cumplir contrato: "Creo que mi piano tiene coronavirus”, dijo Axl Rose en el Vive Latino

Parece ser que a Guns N’ Roses no le quedó de otra que presentarse en el Vive Latino este n de semana; los integrantes del grupo se negaron a venir, tras la declaratoria de pandemia del Covid-19 y de hecho habían cancelado su concierto en Costa Rica, previo a su actuación en México.

Guns N’ Roses fue la banda principal del Vive Latino en México, el pasado sábado. Foto AP

Pero los promotores les dijeron que tenían un contrato rmado y, siendo la banda principal del festival y dadas las circunstancias, debían cumplir; furiosos, vinieron y tocaron.

Así que Guns N’ Roses exhibió su repertorio el sábado por la noche en festival con un concierto de más de dos horas, en el que su vocalista Axl Rose tomó con humor una falla en su piano al decir que su instrumento tenía coronavirus.

Cientos de mexicanos desafiaron al coronavirus al asistir el fin de semana al festival Vive Latino. Se prevé que en cuestión de días el gobierno mexicano tome medidas similares si los casos de COVID-19 siguen en alza. De hecho, las autoridades federales mexicanas aumentaron el número de casos confirmados a 41, en un informe divulgado el sábado por la noche.

El cantante de la banda angelina fundada en 1985 dijo que algo estaba mal con su piano y, de hecho, el que estaba usando era de repuesto, pero incluso con ese segundo piano tuvo problemas al comienzo de “November Rain”, uno de los temas más celebradas de la noche.

“Todo está mal, a veces pasan cosas horribles, creo que mi piano tiene el coronavirus”, dijo, haciendo más ligero el ambiente en el festival en que la gente disfrutó de la música en medio de la pandemia del nuevo virus, que ha llevado a la cancelación de eventos multitudinarios y de actividades que involucren a más de 50 personas en Latinoamérica y el mundo.

Cientos de mexicanos desafiaron al coronavirus al asistir el fin de semana al festival Vive Latino. Se prevé que en cuestión de días el gobierno mexicano tome medidas similares si los casos de COVID-19 siguen en alza. De hecho, las autoridades federales mexicanas aumentaron el número de casos confirmados a 41, en un informe divulgado el sábado por la noche.

En general los asistentes mostraron buen ánimo y calma, con excepciones de baile “slam” como cuando Rose pidió “vamos a calmar las cosas ... Esta es una canción que nos gusta calificar como una canción de amor” antes de interpretar “You Could Be Mine”, una de las más pesadas de la banda de hard rock, pero que sí habla de una relación romántica, aunque conflictiva.

“Welcome To The Jungle”, “Don't Cry”, “Knockin' On Heaven's Door” y “Patience”, con la que terminaron el concierto, antes de que Slash y Duff McKagan lanzaran plumillas para los asistentes, fueron otras de las canciones que incluyeron en su repertorio.