Ocho datos clave sobre el fenómeno “DESPACITO”

Si 2017 tuviera banda sonora, esta se bailaría al ritmo de “Despacito”: el hit de Luis Fonsi junto con Daddy Yankee llegó en enero para batir todos los récords, situando la música latina en lo más alto de las listas de éxitos y obligando a aprender español incluso a Justin Bieber.

“Estoy feliz de haber recibido esa llamada”, contaba Fonsi en una entrevista después de que en abril “Despacito” diera su gran salto al mercado norteamericano. Y es que según reveló, fue el propio Bieber quien, en medio de su gira, escuchó el tema en un club de Bogotá y al ver la reacción de la gente le dijo a su mánager que quería grabarlo.

“Despacito” ya sonaba y mucho en el ámbito hispanohablante, pero aquel nuevo remix la hizo irresistible para el público estadounidense, que la encumbró a canción del verano. Habían pasado 21 años desde la “Macarena” de Los Del Río y 30 desde “La Bamba”, los dos únicos temas en castellano que lograban semejante hazaña:

"Despacito" se convirtió en la canción del verano en Estados Unidos y a nivel global según la plataforma de streaming Spotify, donde cosechó más de 786 millones de reproducciones en la temporada estival.

- "Despacito" igualó a "One Sweet Day", de Mariah Carey, como la canción que más tiempo se ha mantenido en el primer puesto en los 59 años de la lista Hot 100 de "Billboard": 16 semanas.

- "Despacito" es la primera canción en español en alcanzar el número uno de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos desde el tema "La Macarena" del dúo español Los del Río, en 1996. Antes, sólo lo había conseguido "La bamba" (Los Lobos), allá en 1987.

- En julio "Despacito" -sumando la versión original y el remix de Bieber- se convirtió en la canción más reproducida de las historia en las diferentes plataformas de streaming con 4.600 millones de visitas. Desbancó así a "Sorry", también de Bieber, que acumulaba 4.380 millones de reproducciones.

- "Despacito" se convirtió en agosto en el vídeo más reproducido en la historia de YouTube, al superar al tema "See You Again", de Wiz Khalifa y Charlie Puth. El tema alcanzó los 2.993.786.682 de reproducciones tras 203 días en la plataforma digital. Actualmente, supera los 4.500 millones de visitas.

- El hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee es además el videoclip con más "me gusta" en la historia de YouTube: en estos momentos suma 24 millones, aunque otros dos millones de usuarios dieron al botón "no me gusta".

- Tras triunfar en los Grammy Latinos con cuatro estatuillas, "Despacito" hizo historia al convertirse en la primera canción en español nominada a los Grammy en las categorías reinas de Canción y Grabación del Año.

- Según Google, "Despacito" fue una de las palabras más buscadas del año, sobre todo durante el verano (boreal), y lidera la lista de la canción más "googleada".