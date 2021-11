Octavio Ocaña: el cumpleaños que ya no tuvo

El actor soñaba con ser actor de fútbol.

“Yo no quiero ser actor”, era la frase que caracterizó a Octavio Ocaña y con la que robó el corazón de todos los mexicanos en “Vecinos”, la serie televisiva que le abrió las puertas para seguir soñando en lo que realmente deseaba, ser futbolista.

Este día el intérprete que nació en Villahermosa, Tabasco, el día de hoy cumpliría 23 años, y tras su fallecimiento hace unos días, sus sueños interrumpidos ahora sólo quedan en el recuerdo de sus seres queridos.

"Lo que me queda de él, recuerdo que lo buscábamos afanosamente en el foro, 'Octavio, ¿dónde está Octavio?' y llegaba muy coloradito, por el color de su piel, aparte de su pelo, muy cansado de que lo agarraron en los pasillos de Televisa jugando futbol y decían los papás: 'qué pasa contigo, Octavio, te estamos esperando, tienes detenida a la producción' y respondía, 'estaba jugando futbol' y sus papás decían: 'cómo que estás jugando, vienes aquí a trabajar tienes que actuar' y decía, 'es que yo no quiero ser actor', idéntico que su personaje en el programa y con eso me quedo, era un niño que nos cautivaba a todos con su actuación y no quería ser un actor y en cuanto pudo se fue al Cruz Azul que era lo que él quería”, compartió el actor César Bono.

Paradójicamente Ocaña era considerado por sus compañeros de "Vecinos" como un gran actor, aunque señala Bono, quien interpreta a "Frankie Rivers", y quien fue el padre de "Benito" por once temporadas, que en la vida real tampoco quería ser actor.

"Voy a ser futbolista profesional con el Cruz Azul. Soy delantero y le voy a anotar unos 10 goles al América en la final porque yo soy delantero. Para poder actuar, les pediré permiso en la producción de los programas", dijo Ocaña cuando tenía ocho años de edad durante una entrevista hecha por EL UNIVERSAL.

Era un virtuoso de la actuación, Bono lo definió como "el ángel de Vecinos", en aquella entrevista el entonces niño expresó, "No hago nada para actuar, soy un virtuoso por naturaleza".

Después de empezar a interpretar a "Benito Rivers" en 2005 su carrera artística empezó a despegar. En 2007 participó en la telenovela "Lola, Érase una Vez": En 2008 tuvo su primera participación en una película "Amor Letra por Letra”, y al año siguiente, en 2009, protagonizó la serie de televisión "Hermanos y Detectives".

En 2008 hubo una pausa indefinida de la serie "Vecinos", y en ese tiempo Ocaña después de dedicarse a otros proyectos, en 2010 hizo una pausa para dedicarse a lo que más deseaba el futbol, que estuvo acompañado con la continuación de sus estudios.

Esta pausa no duró mucho y regresó a la actuación y más adelante en 2017 volvió a su papel de "Benito", un regreso que muchos recuerdan porque la imagen de aquel niño travieso que quedó en la tercera temporada de desvaneció al ver a un joven que, a pesar de ya ser un adolescente seguía diciendo "Yo no quiero actuar".

Octavio Ocaña será recordado el día de hoy por su carisma y por todos los castings al que fue obligado hacer por sus padres en "Vecinos", los cuales arrancaron la risa de miles de mexicanos que crecieron junto a las travesuras y vivencias del actor.