"Octavio Ocaña era el ángel del programa", César Bono rompe en llanto

Con lágrimas y un corazón herido el actor César Bono, quien interpreta a “Frankie Rivers”, padre de “Benito” en la serie de “Vecinos” rompe el silencio y comenta que, Octavio Ocaña era el ángel del programa que hizo triunfar a todos los demás.

“No me gusta robarle foco ni a Octavio ni a ninguna de las gentes que se han adelantado de este plano, pero voy a decir sinceramente lo que siento y es la primera vez que lo digo y no será la última, porque así lo pienso y así lo siento… para mí el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás, se llama Octavio Ocaña”, comenta César Bono.

Bono señaló que, antes de la muerte de Ocaña, en una ocasión ya había dicho lo que sentía y por alabar el trabajo del joven de 22 años, algunos actores del elenco de ‘Vecinos’ se molestaron.

“Lo digo desde mi humilde punto de vista, porque luego he tenido problemas con actores de ‘Vecinos’ cuando les dije que, para mí el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás se llama Octavio Ocaña, cuando yo se los dije hubo actores que se molestaron y dijeron estás menospreciando a los demás y no”, explica.

El actor de 71 años, que se encuentra aún muy afectado por el fallecimiento de su hijo durante once temporadas, reitera aquello que molestó a algunos de sus compañeros en la serie, y agradece el gran trabajo que hizo Ocaña y al equipo de escritores y productores que ha hecho que sea uno de los programas más vistos e importantes de Televisa.

“Les voy a decir en que me baso, yo hice un programa con mi hija cuando tenía doce años y medio, que se llamó ‘Hogar, dulce hogar’, era mi hija de la vida real, y la señora del programa era mi esposa de la vida real, cuando yo decía que la mejor del programa era mi hija, me veían como papá cuervo y como un loco y yo los entendía porque decía, ‘estoy hablando de mi hija’, y cuando pasan más de treinta años y trabajo con Octavio Ocaña, dije nadie se va a molestar de que diga que es el ángel del programa y si lo es, es el más querido, moleste a quien le moleste, para mí todos estamos disfrutando de un éxito que se lo debemos en parte importantísima a ese ángel”, ahonda.

El protagonista de “Defendiendo al cavernícola”, quien celebra 20 años haciendo esta puesta en escena, indica que, Octavio robaba la mirada de todos con su actuación e incluso dice que ningún actor era memorable a su lado.

“Yo recuerdo que vi Vaselina y la ves que más me gustó fue cuando la hicieron los niños, porque ver adultos con esos problemas tan ridículos, se me hacía ‘ridículo’, pero cuando vi a los niños me fascinó, pero había un niño Alejandro Ibarra, que yo en lo que duró la obra, no le pude quitar la vista, porque hay algo que tienen los niños nada más y nosotros teníamos un niño que, cada vez que vean una escena de Octavio vestido de Cleopatra, o de Capulina, por favor anoten si vieron al actor que estaba junto, llámese como sea, que muchas veces fui yo, para mi humilde punto de vista nadie ha brillado en ‘Vecinos’ como Octavio Ocaña”, dice.

Nadie sabe lo que sucedió, enfatiza, pero de una cosa está seguro, y es que nadie podrá manchar su memoria y su nombre con lo que se esté publicando en las redes sociales.

“El único que sabe cómo está la cosa es Dios, y Octavio y ninguno de nosotros lo sabrá, no sabemos qué pasó con Kennedy que era el presidente del país más importante del mundo, qué vamos a saber de los demás y ¡Viva Octavio Ocaña! en nuestros corazones toda la vida, era un chavo ‘divinísimo’ y todas las gentes que les digan que no, que lo vean en la tele y que me digan a mí si conocen a alguien mejor que él”, puntualiza.

Bono se queda sin sus dos Octavios

A punto de quebrar en llanto, el actor compartió la anécdota de cuando conoció a Octavio Ocaña de cinco años de edad.

“Me dice Derbez, ‘él va a ser tu hijo en el programa y se va a llamar ‘Benito’ y llego yo y le digo, ‘oye, que vas a ser mi hijo en el programa’ y me dice que sí, viéndome para arriba porque era bebecito y le sigo diciendo y te vas a llamar ‘Benito’ y me dice que sí y le pregunto, ‘y ¿cómo te llamas?’ y me dice, ‘Octavio’ y había pasado ocho días de que había fallecido mi amigo Octavio Galindo, les juro que cuando me dijo, ‘Octavio’, se me movieron las piernas solitas y pensé, ‘cómo es esta vida que se va mi amigo Octavio Galindo y llega un Octavio más y se los digo hoy con el corazón herido, porque de esos dos Octavio ya no tengo a ninguno”, comparte.

Finalmente señala que nadie reemplazará a "Benito" en la serie, ni a Octavio en sus corazones.