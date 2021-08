“Ojalá tu esposo esté como yo”: Vanessa Guzmán responde a las mujeres que la critican por ser fisicoculturista

Vanessa Guzmán ha sido foco de atención en redes sociales y en medios de comunicación desde el pasado fin de semana por su debut como fisicoculturista.

La actriz, de 45 años, participó por primera vez en una competencia amateur llevada a cabo en Puerto Vallarta, México, el pasado sábado 31 de julio en donde ganó tres medallas: primer lugar en la categoría Open y Máster, y cuarta posición en Novata.

Esa transformación corporal también le valió duras críticas en redes sociales durante este año. Le llegaron a decir que había "perdido lo femenina", que parecía "hombre" y "travesti".

Guzmán, quien representó a México en el famoso certamen Miss Universo 1996, ha dicho que no le importan las críticas y se ha defendido de ellas.

La actriz aseguró en una nueva entrevista para TVNotas, publicada este martes 3 de agosto, que le siguen llegando ataques después del certamen en el que participó.

Afirmó que algunos de los señalamientos provienen incluso de mujeres, a quienes reta con su respuesta: "A las mujeres que me atacan, siempre les digo: '¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo'. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos".

"La mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida", agregó Guzmán, quien reside en El Paso, Texas, "es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte", dijo.

En la entrevistra, Guzmán también reveló lo que sucederá con su carrera como actriz. La última telenovela en la que se le vio fue 'Soltero con hijas', de 2019.

"Yo no me he retirado de la actuación, ni pienso hacerlo", aclaró la artista, con más de 25 años de trayectoria, "por eso siempre trato de llevar mi físico al margen en que pueda haber un punto de regreso, pues no puedo salirme del molde que requiero como actriz", agregó.