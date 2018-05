Olivia Munn, abrazada al amor

Una fotografía de Olivia Munn abrazando un ramo de flores detonó las sospechas. La actriz de “The Newsroom” estaría saliendo con un nuevo galán. Pero no es precisamente un colega de rodaje. Se trata de Álex González, uno de los solteros de oro de España.

Según informa el portal estadounidense Page Six, el actor madrileño mantiene una relación desde hace tres meses con la intérprete. Él es conocido por haber sido el protagonista de la exitosa serie “El Príncipe” en 2014.

Esta sería la primera pareja de González desde que terminara su relación con la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordá, el año pasado. Por su parte, Munn también viene de un noviazgo largo con el jugador de fútbol americano Aaron Rodges, con el que estuvo saliendo durante tres años.

En cuenta a su vida profesional, Munn está viviendo un momento muy prolífico. Después de haber alcanzado la fama de la mano de la serie “The Newsroom”, en la que interpretaba a la avezada periodista financiera Sloan Sabbith, ahora mismo se encuentra inmersa grabando “X-Men: Fénix Oscura” y el remake de “Depredador”.

De ascendencia asiático-estadounidense, esta intérprete ha tenido una carrera bastante atípica: estudió periodismo y terminó trabajando en un programa de deportes. Antes de llegar a la actuación, Munn hizo una última en “The Daily Show”, un informativo satírico presentado por Jon Stewart.

La sombra del irrespeto no la opacó.

Respecto a su vida personal, Munn es una feminista declarada y fue una de las primeras actrices que participó del fenómeno “Me Too”, contando su propia experiencia de acoso sexual con el director Brett Ratner. Mediante un comunicado de 10 páginas narró cómo el cineasta se masturbó delante de ella, cuando intentó denunciarlo, su abogado le aconsejó que no le convenía enfrentarse a un hombre tan poderoso y lo mejor era guardar silencio.

En 2001 fue la segunda mujer más sexi del planeta y vive en armonía con la naturaleza. En las redes sociales, especialmente en su Instagram, es considerada toda una influencia por su estilo. Además es embajadora de PETA y constantemente promueve la anti-crueldad con los animales.

Olivia es una mujer de tomar armas y por ese motivo, en la última alfombra de Vanity Fair, no dudó en pronunciarse públicamente sobre su decisión de congelar sus óvulos, animada por su amiga Kim Kardashian. Esta es su forma de asegurarse de poder disfrutar de la maternidad en el futuro próximo y con la pareja adecuada. ¿Será Álex González el afortunado?

“Quería congelar mis óvulos, así que la llamé directamente a ella para que me diera su opinión. Ella me explicó con detalle todo lo que había que hacer y, de hecho, me recomendó que fuera a ver a los médicos que le habían atendido a ella”, explicó.