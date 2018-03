Operado por cáncer de piel

El actor australiano Hugh Jackman, que está a punto de aterrizar en las carteleras como Wolverine en "Logan", tuvo que someterse a una nueva operación por el cáncer de piel que lleva combatiendo desde 2013.



"Otro carcinoma de células basales", escribió en su cuenta de Twitter. "Gracias a los chequeos frecuentes y a médicos increíbles, está todo bien", añadió instando a sus fans a usar protección solar. Junto al post, subió una instantánea en la que aparece con un apósito en el lado derecho de la nariz. "Se ve peor con el vendaje que sin él. ¡Lo juro".



No es la primera vez que el actor, de 48 años, informa sobre su batalla contra el cáncer de piel e intenta crear conciencia entre sus fans de la necesidad de prevenirlo. Desde 2013 se ha sometido al menos a otras cinco operaciones contra el carcinoma de células basales, la forma más frecuente de cáncer de piel que no obstante, no produce metástasis.