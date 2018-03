Óscar 2017, entre aplausos y tropiezos

Lo bueno



Lo Malo

La diversidad y los mensajes sociales fueron los protagonistas reales de la noche. Diferentes actores y actrices se pronunciaron respecto a la situación política en Estados Unidos. Por ejemplo, la nominada al Óscar como mejor actriz Ruth Negga desfiló el domingo por la alfombra roja del teatro Dolby con un listón azul como parte de una campaña impulsada por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y para mostrar así su apoyo contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Gael García Bernal también se mostró en contra de la construcción de “una muralla que lo separara de sus hermanos”.Pero esto no es todo, Jimmy Kimmel debutó como anfitrión de una ceremonia que se registró con el rating más bajo en casi una década ya que fue vista por 32.9 millones de personas, según The Hollywood Reporter, lo que representa una reducción de más de 1 millón de espectadores en comparación con el año pasado y son la audiencia más pequeña desde 2008 ya que en ese año solamente 32 millones presenciaron la transmisión.Equidad. Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis y Casey Affleck posan tras recibir sus galardones. Tras la polémica en la pasada edición de los llamados “#OscarSoWhite”, estos fueron más diversos.Kimmel. Aunque cosechó sonoros aplausos por sus dardos contra Trump, la intervención más aclamada del comediante fue su ocurrencia de invitar a turistas que, engañados, se encontraron de pronto entre estrellas.No hay cine sin dulces. Otra de las sorpresas de la noche fue que los asistentes recibieron golosinas para saborear mientras se desarrollaba la entrega. Uno de los momentos más divertidos.Actor de reparto. Su papel como narcotraficante afrocubano en “Moonlight” lo llevó a ganarse el premio de la Academia. Mahershala Ali marcó un hito al ser el primer musulmán en alzarse con la estatuilla dorada.Música y danza. En un inusual arranque de la ceremonia, Justin Timberlake puso a todo el teatro en pie al interpretar el tema nominado a mejor canción “Can't Stop That Feeling” (de la película “Trolls”).Extranjera. Uno de los discursos más comprometidos fue el de Asghar Farhadi, ganador del Óscar de habla no inglesa por “The Salesman” y que leyó una compatriota suya en su ausencia.¿Malagradecido? Casey Affleck ganó como mejor actor con una nominación donde se perfilaba como uno de los favoritos. Sin embargo, al alzar el premio recibió críticas por agradecer a todos menos a sus dos hijas.¿Culpa de ellos? Martha Ruiz y Brian Cullinan son de las personas más importantes de PWC, pues cuentan los votos de los miembros de la Academia, para asegurar que el resultado sea el correcto.Error garrafal. “La La Land” saboreó durante unos segundos las mieles del éxito antes de tener que ceder la estatuilla de mejor película al drama afroamericano “Moonlight”.Retadores. Jimmy Kimmel se atrevió a escribirle un par de tweets al presidente de Estados Unidos. “Hola, Donald Trump. ¿Estás por ahí?”, publicó Kimmel en su cuenta de Twitter. “Meryl dice hola”, tuiteó seguidamente.¿Actuación o verdad? La misma audiencia invitada reflejó en sus rostros la euforia cuando el drama “Moonlight” fue nombrada como la real ganadora a mejor película.Aclaración. El error, como reconoció horas más tarde la consultora PriceWaterHouseCoopers (PWC), se debió a que entregaron a los presentadores –Warren Beatty y Faye Dunaway– el sobre equivocado.