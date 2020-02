Oscar 2020: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

Reuters "Parasite" hizo historia al convertirse en la primera cinta de habla no inglesa en ganar como mejor película.

Entre gritos y ovaciones, este domingo una película surcoreana hizo historia en los premios Oscar.

Parasite ("Parásitos") se convirtió en la primera cinta de habla no inglesa en ganar el galardón a la mejor película.

El filme, que también ha sido un éxito de taquilla y ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes, logró otros tres reconocimientos importantes en los Oscar en las categorías de dirección, guion original y película internacional.

"Voy a beber hasta el amanecer" , dijo el director Bong Joon-ho al recibir el reconocimiento como mejor director, en un emotivo discurso en el que homenajeó al también nominado Martin Scorsese.

Aunque era la gran favorita, Parasite competía con otros aclamados largometrajes: el drama de guerra "1917", que triunfó en categorías técnicas, y "Once Upon a Time in Hollywood", por la que fue reconocida la interpretación de Brad Pitt.

Getty Images Brad Pitt ganó su primer Oscar en una categoría de interpretación.

Esta es la lista completa de los ganadores.

Mejor película

Parasite ("Parásitos")

Mejor dirección

Bong Joon-ho, Parasite

Mejor actor

Joaquin Phoenix, Joker

Reuters Joaquin Phoenix recordó a su fallecido hermano River en su discurso de agradecimiento al mejor actor.

Mejor actriz

Renée Zellweger , " Judy"

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time... In Hollywood

Getty Images Natalie Portman llevó una capa con nombres de directoras que no fueron nominadas cosidas a la solapa.

Mejor guion original

Parasite

Mejor guion adaptado

Jojo Rabbit

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Marriage Story

Mejor película de animación

Toy Story 4

Reuters "Parasite" ganó como mejor película internacional.

Mejor corto de acción

The neighbors' window

Mejor corto animado

Hair Love

Mejor diseño de producción

Once Upon a Time in... Hollywood

Mejor vestuario

Little Women

Mejor documental

American Factory

Getty Images Laura Dern fue reconocida con su primer Oscar por su trabajo en "Marriage Story".

Mejor corto documental

Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Mejor mezcla de sonido

"1917"

Mejor dirección de fotografía

"1917"

Mejor edición

Ford v Ferrari

Mejores efectos especiales

"1917"

Mejor maquillaje y peinado

Bombshell

Mejor película internacional

Parasite (Corea del Sur)

Reuters Elton John ganó su primer Oscar en la categoría de mejor canción original.

Mejor banda sonora

Joker

Mejor canción original

" (I'm Gonna) Love Me Again ", Rocketman

Reuters Renée Zellweger ganó en la categoría de mejor actriz.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=B_Gzc2Z7uQY

https://www.youtube.com/watch?v=SON0H-nAbZw

https://www.youtube.com/watch?v=6ri6xiEMwao