Oscar 2021 | Disfruta algunas de las canciones más recordadas y queridas del cine

Aprovechando la temporada de los premios Oscar que se entregan el próximo domingo 25 de abril, el team de Redes Sociales de La Prensa Gráfica te trae una selección de algunas de las canciones más queridas del cine de Hollywood.

¿En qué se diferencian la banda sonora y una canción original?

La banda sonora de una producción cinematográfica suele ser muy extensa, pero hay que tener claro que siempre se divide en dos partes. Poniendo de ejemplo los premios Oscar, en ellos se reconoce la mejor canción original y la mejor banda sonora, pero ¿cuál es la diferencia?

La banda sonora compone todas las melodías que le van a dar emoción a la película, siendo un elemento clave para transmitir sensaciones y despertar emociones en el espectador; algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine son las de ‘El Padrino’ y ‘Halloween’, pero la que es, quizá, la que más trascendió es la de ‘Tiburon’, película de Steven Spilberg de 1975.

"Tiburón", una de las películas con banda sonora más emblemática, es aún uno de los filmes de éxito en el verano. Foto: cortesía/La Segunda

Ahora, la canción original (o soundtrack) es el tema principal de la película, como 'Lose Yourself', de la película ‘Milla 8’ de Eminem o ‘Eye of the Tiger’, de la emblemática película ‘Rocky’.

