Óscar Barahona "Tekka"El gamer de la vieja escuela

Hay muchas personas apasionadas por los videojuegos en nuestro país y en todo el mundo, uno de ellos es Óscar Barahona quien ha llevado su amor por éstos a otro nivel. Es considerado por muchos como parte muy importante para la potencialización de los eventos "gamer" en El Salvador gracias a sus años de contribución a crear una pequeña industria que poco a poco va creciendo en torno a este atractivo y amado mundo en el que participan todas las generaciones.

Tekka -como es reconocido en el mundo "gamer"- es ahora alguien que está en los radares de cualquiera que sea apasionado de las consolas de juego ya que ha sido quien ha llevado a cabo junto a su equipo, diversos eventos "gamer" con la única finalidad de jugar y pasarla bien. "Ha sido un camino largo... y he conocido muchas personas que siempre han respondido al llamado y se hacen presente a los eventos que armamos, en todo evento que ha habido, ahí hemos estado", dijo.

Barahona aseguró que su camino por los fantásticos mundos virtuales, llenos de acción y aventuras comenzó gracias a su padre, quien le regaló un Atari 2,800 (primeras versiones de Atari) que venía con un juego de hockey incluido. Ese fue "su primer contacto del tercer tipo" y luego, también su padre -don Óscar Barahona- le regaló una consola de Nintendo con la que asegura se enamoró de los videojuegos.

"Gracias a mi papá que vio a bien regalármela, ahí fue donde me hice una persona experta en soplar y ‘choyar’ casetes. Lo hacía porque sino, no funcionaba. Obviamente inicié con Mario bros, Duck Hunt y algunos otros donde empecé a afinar la puntería… Luego vino Super Mario y en fin", detalló Óscar.

Notable "fanboy" de Nintendo pero, los conocimientos de este "gamer" no se quedan ahí. Óscar también tiene su opinión sobre otras consolas, series y juegos que ha muchos les marcó su infancia.

Pero ¿cuál es el juego que más recuerdas disfrutar?

La serie de Metroid. Recuerdo que los jugué desde el Nintendo hasta el Gamecube y había algo interesante porque nadie sabía que Samus era mujer. (Es una serie de videojuegos de acción-aventura de ciencia ficción. Narra las misiones de la cazarrecompensas Samus Aran, quien trata de proteger a la galaxia de las depredaciones de los Piratas Espaciales y sus intentos de aprovechar el poder de las criaturas Metroid)

Para mí el nintendo 64 fue el que cambió todo en la industria de videojuegos, luego Sony con su PlayStation se subió al barquito y dijo lo haremos mejor y sin duda lo hicieron mejorando su jugabilidad y gráficos.

¿Cuáles otros son de los que consideras mejores de Nintendo?

Mario Car, fue muy bueno. Super Star Soccer fue muy bueno. Star Fox, Star Fox 64 ha sido para mí el mejor juego de naves que ha habido a la fecha; porque lo terminabas una y otra vez sin aburrirte. Por ejemplo, el nivel en el que debías ir en tanque, creo que para todos fue como un "gran éxtasis".

¿Y de Play Station?

Soul Reaver fue muy bueno, Resident Evil quedó muy bien. Además que retomaron los Final Fantasy y se hicieron películas

¿Opinión sobre los live action de Netflix?

No le tengo mucha fe a los live action quizá porque uno se hace tan fan del juego y no te cabe en la cabeza ver una historia ligeramente diferente, uno siempre hace la comparativa con los juegos y siempre está el: "eso en el juego no es así".

Óscar además de ser amante de los videojuegos es fiel a los avances tecnológicos, esto le lleva a lanzar junto a un par de amigo Hiperbeats, una radio en linea que transmite un mensaje lleno de noticias tecnológicas y gamer que todos disfrutan. "Es algo diferente algo con nuestra "propia salsa", finalizó.