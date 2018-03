Óscar Sandoval: “Quiero que el público se sienta identificado con las historias de mis canciones”

El salvadoreño tratará de poner el nombre de El Salvador en alto. Foto cortesía

El artista salvadoreño Óscar Sandoval se presentará del 15 al 18 en marzo en el Festival Internacional Independiente de la Canción de Autor de México, con el objetivo de poner en alto el nombre de El Salvador y complacer a los amantes del reggae, jazz, folk, pop, trova (su música tiene una mezcla de esos géneros).

¿Cómo es su propuesta musical?

Mi propuesta musical es variada, así que la encasillo en música del mundo. Soy un cantautor que me valgo de recursos sonoros como el reggae, jazz, folk, pop y trova.

¿Cómo fue el proceso de selección para participar en el festival?

En realidad no hubo un proceso de selección, fue una invitación que me hicieron. Ellos buscaban un cantautor de El Salvador y me escribieron a mis redes sociales, así seleccionaron también a otros artistas extranjeros (de Estados Unidos). Por el contrario, en España, Guatemala y Honduras sí hubo una convocatoria nacional y eligieron a 12 propuestas de cantautores para tocar en México.

¿Es primera vez que estarás en este festival?

No, he representado al país en festivales internacionales de cantautores en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

¿Cómo es el show que tienes planeado realizar?

Mi presentación es como solista: es decir, solamente con una guitarra y mi voz. Me presentaré los días 15 y 16 en Chetumal, y el 17 y 18 en Bacalar.

¿Qué quieres provocar en el público?

Quiero que el público se sienta identificado con las historias de mis canciones. Además, quiero que se conmuevan y sientan felicidad de escuchar música centroamericana.

¿Cuáles son sus proyectos para los próximos días?

En noviembre presentaré mi segundo disco, que se titula “Ver, oír y cantar”. Es un álbum que recopila mis vivencias de la infancia en una colonia muy conflictiva de Mejicanos. Mi idea es hacer conciencia en los niños, para que puedan salir adelante y ser profesionales, artista o deportistas. Además, pretendo concientizar a la sociedad para que se den cuenta que en las comunidades estigmatizadas por la violencia existe gente valiosa que saca adelante al país.