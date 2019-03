"Óscar se convirtió en una voz"

"Icebox" es un retrato desgarrador del mundo de la emigración ilegal hacia Estados Unidos, detalló la agencia, y en ella González se somete a temprana edad a un personaje exigente en todo aspecto. El actor dijo que la preparación psicológica fue primordial para poder dar marcha al rodaje.

Anthony retrata a Óscar, un menor de edad (12 años) que es aprehendido y enviado a un centro de detención en la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con el argumento del filme dirigido por el cineasta sueco Daniel Sawka, él emprende esta odisea en su intento de ponerse a salvo del acoso del que es víctima por parte de una pandilla que lo tiene amenazado de muerte.

La película se grabó en Nuevo México, Estados Unidos, y realizada por un prestigioso equipo de profesionales, entre los que se encuentra James L. Brooks, ganador de un Óscar y un Emmy, reveló HBO en un comunicado.

¿Pudiste compartir con personas que han pasado por esta situación?

El director investigó mucho y pudo compartir con los migrantes que le contaron su historia y él me las contaba cada semana. Aprendí mucho de este tema tan importante y estoy muy feliz de que pude transcribir eso por la pantalla.

¿Luego de prestar tu voz en "Coco", te entusiasmaba actuar poniendo tu rostro frente a las cámaras?

La actuación es algo que he hecho desde los cuatro años y es algo que quiero seguir haciendo, e igual con el canto. Son dos cosas que yo quiero hacer por el resto de mi vida porque es lo que me encanta hacer y transmitir mis emociones por la pantalla, que es lo que hago cuando actúo. Me gusta porque abres los ojos sobre lo que pasa en la vida real, como en "Icebox", donde hablamos específicamente sobre niños que pasan la migración como Óscar.

¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó este personaje?

Una de ellas es la importancia de la familia, porque nunca yo en mi mente pensaría qué haría si estuviera separado de mi familia, pero cuando hice el personaje aprendí cómo se sentiría eso, el no poder verlos.

¿Llegaste a sentir temor en algún momento?

Sí, sí. Había muchas partes en la película en las que sí tuve temor porque pensaba qué haría yo si no podría ver a mi familia por el resto de mi vida o si estaría en una celda.

¿Cómo te preparaste psicológicamente para este papel?

Cuando Óscar se separa de su familia fue muy difícil para mí verlo. Y tuve muchas escenas que son bien difíciles de actuar. Fue un honor hacer este personaje, porque es representar a los niños que pasan por esto.

¿Te costó salir del papel?

Costó mucho el enfoque. Tenía que concentrarme mucho en lo que estaban pasando estos niños, sobre la migración y de hecho el director me puso en unas clases de boxeo... Creo que un mes antes de ir a filmar a Nuevo México, él pensó que me iba a ayudar en enfocarme más en mi personaje, y sí me ayudó porque en "Icebox" el personaje es un niño muy fuerte que lucha mucho.

¿Si tuvieras a Óscar de frente, qué le dirías?

Buena pregunta. Le diría que siga luchando porque no está solo. No está su familia con él en ese momento, pero siempre están pensando en él y en lo que está haciendo y le diría que me ayudó mucho a ser mejor persona.

¿Qué es lo que más le agradeces?

Le agradezco muchas cosas, hay muchos niños que están pasando exactamente por lo mismo y estoy muy feliz de que se haya convertido en una voz de todos ellos. Él puede enseñarle a muchas personas que desconocen del sufrimiento y del gran esfuerzo que ponen.