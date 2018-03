Oscuridad sin reglas

Lee también

Anastasia Steele (Dakota Johnson) y Christian Grey (Jamie Dornan) vuelven en el segundo capítulo de la saga de “Cincuenta sombras de Grey”, que se basa en la trilogía de libros de la escritora británica E. L. James. Se trata de “Cincuenta sombras más oscuras”, que aterriza hoy en las carteleras de cine del país.En esta secuela, Grey sigue explorando sus demonios interiores y la joven Anastasia confronta sus sentimientos, confusión y rabia, sobre su relación con el atractivo millonario, un tipo misterioso lleno de secretos.“Cincuenta sombras más oscuras” es una de las películas más esperadas de la temporada luego de que su primera parte fue un éxito en taquilla, ya que recaudó $249 millones, según the Hollywood Reporter.Sin embargo, la crítica no quedó nada satisfecha con la propuesta cinematográfica. Fue cuestionada por tener errores técnicos y hasta de secuencia. Hubo medios que incluso se mostraron sorprendidos al argumentar que no hubo química entre los actores, a pesar de tratarse de una película con tintes románticos. “No es exactamente inteligente”, es “cine erótico para señoritas”, expresaron periodistas de medios como Variety, The New York Post o Fox News.La directora del primer filme, Sam Taylor Johnson, no pudo con la presión y renunció a darle continuidad al proyecto. Además, nunca estuvo conforme con la implicación de E. L. James en el rodaje.Eso no fue todo. La cinta ganó tres premios Razzies a lo peor del cine, incluyendo peor actriz, peor actor y peor combinación en pantalla.No obstante, esto no detuvo el fenómeno de “Cincuenta sombras”. James Foley dirige esta segunda parte, que para muchos se basa en el libro más interesante de la trilogía.En esta película, cuyo escenario es Seattle, se teje una trama en la que aparecen mujeres del pasado del magnate. A lo largo del filme se conocerán a las otras “sumisas” que fueron parte de la vida de Christian y que encuentran en Anastasia a una impostora que les quitó a su “amo”.La película ya recibió sus primeras críticas. “Carece del sorprendente descaro femenino de su predecesora, pero a nivel superficial es un éxito... A pesar de sus deficiencias estructurales y psicológicas, es difícil no disfrutar 'Cincuenta sombras más oscuras' como un placer limitado”, dijo Guy Lodge, de Variety.