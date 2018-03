Otra famosa víctima de un asalto. A Nicki Minaj le robaron alrededor de $200,000 en joyas

Lee también

El año pasado fue Kim Kardashian la que sufrió un robo en Francia. Sin embargo, no es la única celebridad que se ha enfrentado a la delincuencia en los últimos tiempos. Recientemente Nicki Minaj tuvo su propia y desagradable cuota de realidad al sufrir un millonario asalto en su propio hogar.Según lo reportó Billboard el jueves 2 de febrero, Minaj fue víctima de un asalto en el cual fue despojada de unos $175,000 en joyas.Todo sucedió cuando un grupo de ladrones quebrantó la seguridad de su casa en la ciudad de Los Ángeles, de donde no solo sacaron miles de dólares en prendas valiosas.Los ladrones vandalizaron todo el interior de la mansión, en lo que se presume una posible venganza personal.Tras el robo, el único video de cámara de seguridad que la policía pudo utilizar fue el obtenido en los sistemas de protección de la calle, por lo que hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso.