Owen Wilson entregado a la imaginación

Descalzo, con el pantalón remangado y un sombrero, la expresión de Owen Wilson es de comodidad. Sin embargo, sus ojeras revelan las horas de sueño pendiente y el agotamiento, fruto de un largo viaje que lo llegó a tierras caribeñas.

“Sí, estoy un poco cansado pero feliz”, comentó. Wilson es uno de los rostros icónicos de la comedia cinematográfica estadounidense: medio centenar de títulos en su filmografía lo confirman; aunque también ha alternado las carcajadas con la acción y el drama, este último en su mayoría de veces en películas independientes.

Este mes asistió al Festival Internacional de Cine de Cartagena, edición 58, y comentó sobre su trayectoria en la comedia cinematográfica y como guionista, por la que recibió una nominación al Óscar en 2002, por “The Royal Tenenbaums”.

“La verdad, haber coescrito ‘The Royal Tenenbaums’ ratificó la determinación de Wes Anderson de enfocarse en la escritura de guiones, en contraste conmigo, que resulté ser un poquito más distraído”, agregó. Juntos Wes y Wilson ya suman ocho colaboraciones.

Del humor al drama

Las facetas de Wilson en la gran pantalla son amplias y coloridas. “Son como momentos de la vida: cuando era más joven hacía más comedia romántica, pero ahora me luce más interpretar a un padre. Y ya pronto me verán haciendo de abuelo. Ahora que tengo hijos, me mueven mucho más las historias como ‘Wonder’ o prestar mi voz para personajes como los de ‘Cars’. Para mí es un placer hacerlo, lo disfruto mucho”, comentó.

“Wonder”, precisamente, es la más reciente película que protagoniza al lado de Julia Roberts y Jacob Tremblay. El filme, dirigido por Stephen Chbosky, tiene una conexión indirecta con Colombia, y su protagonista lo sabe. “No puedo separar mis sentimientos de mis personajes”, dijo.