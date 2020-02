PUJAHCA: Producción y batería de un salvadoreño

Resumen de lo que fue la semifinal de nuestro @caminoabbeyroad! . PH: @ivanpintoph . @michelpeyronelrider @lula_bertoldi @gustavocuchoparisi @bebecontepomi @tnlaviola @todonoticias @popartmusicarg @elbajoproducciones . #caminoabbeyroad2019 #pujahca #pujahcaenlaviola #pujahcacaminoabbeyroad #amamosloquehacemos

A post shared by PUJAHCA (@pujahca) on Dec 3, 2019 at 4:13am PST