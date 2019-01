"Padre de familia" dejará de hacer chistes homófobos

"Padre de familia" ("Family Guy") dejará de hacer chistes homófobos, según han dicho sus productores Rich Appel y Alec Sulkin al medio especializado TV Line. Con casi 20 años de existencia, después de 17 temporadas y 320 capítulos, la serie de animación creada por Seth McFarlane que cuenta el devenir de la familia Griffin será un poco menos políticamente incorrecta.

Los productores lo han confirmado, pero el anuncio se hizo en el último capítulo de la serie, emitido el pasado fin de semana, en el que el personaje de Peter Griffin le decía a Donald Trump que Padre de familia "tratará de ir quitando" estas bromas.

"Si ves una serie de 2005 o 2006 y la pones junto al lado de una serie de 2018 o 2019, va a haber unas cuantas diferencias. Algunas de las cosas con las que nos sentíamos cómodos diciendo y bromeando entonces, ahora entendemos que no son aceptables", ha dicho Sulkin.

"La cultura cambia. Y no es que seamos nosotros reaccionando y diciendo, 'no nos van a dejar [decir ciertas cosas]'. No, nosotros hemos cambiado también. El clima es diferente, la cultura es diferente y nuestros puntos de vista son diferentes, han sido moldeados por la realidad que nos rodea, así que pienso que la serie tiene que cambiar y evolucionar de muchas formas", ha añadido Appel.