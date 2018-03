Pamela Anderson busca apoyo de Melania

Lee también

Pamela Anderson, embajadora de la organización a favor de los derechos de los animales PETA, reveló a The Telegraph que ha intentado acercarse a la primera dama de Estados Unidos para convencerla de que luzca un abrigo de piel sintética como alternativa a la piel real.“Todo comenzó cuando vi a la primera dama luciendo un diseño de Ralph Lauren durante la investidura presencial. La firma estadounidense no trabaja con pieles, así que pensé que debíamos enviarle un bonito abrigo con la esperanza de que se lo ponga e inspire a más mujeres para que no lleven piel real cuando la alternativa es tan glamurosa”, dijo.Junto al abrigo, Anderson adjuntó una carta. “Como primera dama, contribuirás a crear un estilo de moda, y al tomar decisiones compasivas calarás en el corazón de muchos”, reza parte de la misiva.