Pantera Negra ruge en el reino Marvel

“Pantera Negra” es prueba de que, de momento, quedan muchas ideas novedosas para los superhéroes. Para Jake Coyle, de AP, la película tiene asegurado su lugar como “un hito cinematográfico” por ser “el intento más serio y con mayor presupuesto hasta el momento de una película de superhéroes negros”.

Coyle no está solo. Stephanie Zacharek, de la revista TIME, también catalogó la cinta de “inteligente, lujosa y divertida sin ser agresiva”, mientras que Peter Travers, de Rolling Stone, la consideró “un triunfo estimulante en todos los niveles”.

La crítica ha quedado rendida ante el proyecto dirigido por Ryan Coogler. En Metascore, de IMDb, recibe un promedio de 84 puntos basados en 34 reseñas, mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 98 % de aprobación, basado en más de un centenar de críticas.

“T’Challa es un estratega, y eso para mí es algo que siempre se destaca, incluso en los libros de historietas. Es un líder”.

Chadwick Boseman, actor

Con esto, “Black Panther” demuestra que una película con un elenco de actores y actrices negros puede alzar su voz con potencia en el universo cinematográfico de Marvel (o MCU, por sus siglas en inglés).

La historia

“Pantera Negra” trae de vuelta al héroe africano que peleó al lado de Iron Man en “Captain America: Civil War” (2016).

Esta vez, T'Challa (Pantera Negra) regresa al reino de Wakanda tras la muerte de su padre para asumir el trono de su solitaria nación africana de tecnología avanzada.

Pero entonces reaparece un antiguo enemigo, por lo que el rey y héroe deberá pelear junto con sus aliados para salvar a su pueblo.

DATOS DEL PANTERA

Uniforme.

El vestuario de Pantera Negra es un uniforme militar.

Botas.

Las botas del héroe también tienen vibranium, que lo hacen a prueba de balas.

Elementos. Tiene un collar de dientes de pantera y un medallón.

Diseño.

El diseño del vestuario tiene influencias tribales.

Flexible.

El traje es aerodinámico, para que Pantera Negra haga más movimientos.

Primera aparición.

Pantera Negra fue presentado por primera vez en el cómic “Fantastic Four Vol. 1 #52” (1966). Al principio, aparentó ser rival del cuarteto.

2

El personaje fue creado dos meses después de la fundación del partido Panteras Negras.

1972

Stan Lee rebautizó al héroe como Leopardo Negro en 1972. No funcionó.

5

Son al menos cinco tribus las que se encuentran en el reino de Wakanda. Todas tienen su propia cultura.

2010

Wakanda fue mencionado como un lugar en la cinta “Iron Man 2” (2010).

Películas de superhéroes

Habrá héroes para rato, tanto provenientes de Marvel como de DC. La cinta “Pantera Negra” forma parte de la lista de estrenos programados entre 2018 y 2020.

“Pantera negra”

“Deadpool 2”

“Avengers: Infinity War”

“Ant-Man and The Wasp”

“X-Men: Dark Phoenix”

“Aquaman”

“New mutants”

“Captain Marvel”

“Shazam!”

“Avengers 4”

“Spider Man 2”

“Wonder Woman 2”

“The Batman”

“Justice League 2”

“Cyborg”

“Green

Lantern

Corps”

“Guardians of the

Galaxy 3”

“Flashpoint”

Otros proyectos

Una de las películas que no se incluyó en la lista, por tratarse de un villano y no de un superhéroe, es “Venom”, que tiene fecha de estreno para octubre de este año. También hay otros proyectos que no se han mencionado porque han sido retrasados en múltiples ocasiones, como es el caso de “Gambit”. Asimismo, hay proyectos de los que no se ha brindado ningún detalle sobre qué héroe será.