Para los fans de BTS, llegó la hora para "Bring the Soul"

Ayer se estrenó en Cinépolis "Bring the Soul: The Movie", la tercera película del grupo coreano BTS. Es un filme documental que será exhibido en diferentes funciones, hasta el 11 de agosto, en las diferentes salas de estos cines y que se centra en el concierto que BTS ofreció en París, en octubre de 2018, con el cual pusieron fin al tramo europeo de su exitosa gira "Love Yourself".

La cinta incluye el "after party" íntimo que tuvo lugar en una azotea parisina, un día después de haber concluido sus presentaciones en el Viejo Continente. En la celebración los miembros del grupo, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook comparten sus historias personales y lo que significa para cada uno de ellos actuar en nuevos escenarios del mundo.

Bajo el lema "¡El viaje de BTS continúa!", en "Bring the Soul: The Movie" los integrantes del grupo de k-pop de moda serán protagonistas de discusiones grupales e íntimas junto a los espectaculares conciertos que ofrecieron en la gira, evento cinematográfico que ningún miembro del ARMY se debe perder.

Todo un fenómeno

La banda BTS, formada en 2013, debutó a finales de 2017 en Estados Unidos y saltó al panorama mundial tras cosechar en 2018 numerosos hitos, entre ellos ser el primer conjunto surcoreano nominado para los Grammy.

El grupo, integrado por siete miembros (Jimin, V, RM, J-Hope, Jungkook, Suga y Jin), ostenta el récord al videoclip más visto en las primeras 24 horas de su publicación con "Boy with Luv", con 74.6 millones de reproducciones.

Para RM, líder del septeto, el hecho de ser asiáticos hace que todo lo que han conseguido sea aún más importante. "El pop latino tiene sus propios Grammy en América, así que es bastante diferente. No quiero comparar, pero creo que es incluso más duro para un grupo asiático", planteó.

BTS ha ofrecido conciertos en 18 países en los últimos seis años, y en junio se subió al escenario del mítico estadio de Wembley (Londres), donde han actuado artistas del calibre de Michael Jackson, Madonna o Celine Dion. Las entradas para ese concierto, unas 80,000, se agotaron en apenas una hora y media.

BTS fue número 1 en la lista Billboard 200 de discos en Estados Unidos en 2018, un hito por el que incluso fueron felicitados públicamente por el presidente de Corea del Sur.

Meses atrás se convirtieron en el primer grupo de k-pop en particular y originario de Asia en general en superar los 5,000 millones de escuchas en Spotify. Su popularidad ha sido impulsada por las redes sociales.