“Para mantener a mi hijo tuve que empeñar mi coche, estaba en la universidad”: Verónica Castro

La actriz Verónica Castro, durante un homenaje por sus 50 años de trayectoria, dijo que ella ya ha atravesado por problemas económicos, recordando cuando tuvo que empeñar su vehículo durante su época de universidad para poder tener a Cristian Castro, también hijo de Manuel "El Loco" Valdés, de acuerdo con la agencia de noticias Notimex.Castro aseguró que es algo por lo que pasan todas las personas y que es bueno "darse la mano" porque la vida puede dar vueltas. Por ello aplaudió que Cristian sea ahora quien quiera apoyar a su padre luego de verse envuelto en problemas de impuestos. La Secretaría de Hacienda mexicana canceló sus cuentas bancarias por ese adeudo."Lo que hagan mis hijos está bien, ellos siempre van a ser buenas personas, siempre lo han hecho bien y yo les he pedido de favor que sean humildes", dijo.Castro dijo sentirse honrada por el billete que lanzó a la venta la Lotería Nacional como un reconocimiento a su trayectoria. Ella cree que esto no es casualidad, pues su abuela siempre compraba billetes de lotería.“Cuando estaba embarazada de mi madre, le ofreció a la Virgen del Perpetuo Socorro que si se sacaba la Lotería le pondría Socorro al hijo que fuera a tener. Entonces se la ganó y por eso mi mamá se llama así”, relató.La actriz también agradeció a los que han contribuido en su carrera. “Todos los que me apoyaron para armar mi carrera han fallecido, que Dios me los guarde y los tenga en su santa gloria. Mi agradecimiento eterno para ellos que confiaron en mí”, manifestó la estrella.“Cómo olvidar a María Félix, quien me regaló un programa, porque no me lo cobró. O a Lola Beltrán que cantaba y hacía sus bromas. Son tantas cosas de vida y tantos compañeros que son imposibles de olvidar e imposibles de agradecer”, agregó.Asimismo, agradeció a su público y dijo que a ellos les debe su lugar en el medio artístico.Verónica Castro, a sus 64 años de edad, protagonizará una serie para Netflix porque "aunque pertenece al siglo pasado", cree que tiene que participar en los nuevos conceptos televisivos.