Para mí, Maeve no es ‘ella’, es ‘eso’, porque es un robot”

Thandie Newton como Maeve en una escena de la segunda temporada de "Westworld". Cortesía HBO

La actriz británica Thandie Newton es una de las actrices principales en la serie de HBO “Westworld”, que el domingo emitió el tercer episodio de su segunda temporada. Newton interpreta a Maeve Millay, una de las “anfitrionas” del parque que cobró consciencia y que está dispuesta a tomar sus propias decisiones.

Maeve hizo un recorrido increíble en la primera temporada –y nosotros la seguimos–. Algunos de los episodios en los que comienza a tomar conciencia fueron simplemente alucinantes. ¿Te impresionó también la magnitud que cobró la serie?

Sí, absolutamente. Colaboró el hecho de que yo estuviera frente a un talento artístico tan impresionante en el rodaje. Al imaginar este mundo futurista, el diseñador de producción y su equipo realmente crearon un nuevo modo de ver las cosas e imaginaron cómo sería todo... En el caso de “Westworld” realmente me perdí en el personaje, de verdad. Lo viví con mucha sensibilidad, y creo que en parte se debe a que confiaba en el entorno en el que estaba y a la larga experiencia que compartimos con el equipo. Desarrollé una enorme confianza hacia ellos y siento por ellos un gran cariño.

“En ‘Westworld’, los temas y los personajes sin duda trascienden la raza, lo cual tiene todo el sentido, porque la raza es un término completamente imaginado. Eso es algo que vemos, con solo mirar el elenco que tenemos”.

¿Cuáles fueron los retos particulares de interpretar a Maeve o a un robot en general?

Tuve que volver a un nivel de sentimiento muy simple. No tenía la misma complejidad que habría tenido si hubiese interpretado a un adulto con tantos niveles. Maeve tenía una cualidad casi infantil. Las emociones singulares fueron muy fuertes y creo que obviamente se transmiten a la pantalla y al público de una manera muy potente, por la inocencia de lo que estás viendo... En la segunda temporada ella crece. Es curioso, en realidad, cuando la gente habla de Maeve dice “ella hizo esto, ella hizo aquello” y para mí en realidad no es “ella” sino “eso”, porque es un robot.

¿Tenías alguna idea de cómo se desarrollaría la segunda temporada antes de empezar?

Cuando leí el primer episodio resultó ser completamente diferente de lo que pensaba que sucedería. Simplemente pensé: “Maeve es todopoderosa y es brillante”. Tengo que admitir que, psicológicamente, había dejado a Maeve en el tren. Creo que estaba en negación acerca de la idea de volver a “Westworld”... Así es que cuando regresé para la segunda temporada y me enfrenté a la realidad de lo que estaba sucediendo, fue como si me sacaran de la negación con una patada en la nuca, básicamente. Y sí, es solo una serie de televisión y es solo un personaje, pero es muy fuerte y refleja mucho de lo que está pasando en el mundo.

Foto: Cortesía HBO

¿Sientes que la serie, y en particular el hilo argumental de Maeve, son aún más proféticos ahora, tras el surgimiento del movimiento “Yo también” (Me Too)?

Sí, pero “Westworld” fue escrito en los setenta por Michael Crichton. Y hay muchas otras historias que se reciclan una y otra vez. ¿Cuántas Cenicientas hay? Miles. He estado luchando contra la violencia contra la mujer durante 20 años. He estado hablando sobre el acoso sexual y la violación en nuestra industria durante 20 años y nadie estaba dispuesto a enfrentarlo. Está muy arraigado en nuestra industria. Está en todas partes...

¿Quién crees que se identifica con Maeve?

Cualquier persona que esté luchando por la libertad de algún modo, que luche por ser entendido, por la realización personal, que luche por reafirmar su propia identidad y su propia historia. Por poder decir: este es quien soy.

Thandie Newton

Nacimiento:

6 de noviembre de 1972, Inglaterra

Trayectoria:

Es conocida por proyectos como “Crash”, “Misión Imposible 2”, “Norbit”, “2012” y “Westworld”