Para sentirte Gollum: Esto es lo que NO debes hacer al tener tu entrada para el concierto de Bad Bunny

Las entradas para el concierto de Bad Bunny se acaban conforme pasa el tiempo para suerte de muchos, para angustia de otros.

Suponiendo que ya eres de los afortunados que tienen su entrada en la mano o digital, Two Shows, la productora que hará posible la venida de “San Benito” al país, hizo hincapié en un detalle sumamente importante: no debes compartir el código QR con nadie.

“Esto es para todos, más cuando ya tengan el boleto en sus manos, que no compartan ese código por el riesgo a ser clonado”, detalló Two Shows a PLUS.

Así que ya lo sabes, debes cuidar tu entrada a lo Gollum: