Paramount y Ziggy Marley trabajan en una película de Bob Marley

La leyenda del reggae Bob Marley es la figura central de una película biográfica en la que trabajan el estudio Paramount y Ziggy Marley, uno de los hijos del artista jamaicano, informó el sitio especializado Deadline.

Esta cinta está en sus primeros pasos de desarrollo y aún no cuenta con un título ni con un director o actores confirmados.

La película gira en torno a la vida y obra de Marley, la primera estrella global de la música popular surgida del tercer mundo y el gran embajador del reggae gracias a temas eternos como “No Woman, no Cry”, “Could you Be Loved”, “Get up, Stand up” o “Is This Love”.

Nacido en 1945 en Jamaica, Marley mostró en sus canciones, tanto en su carrera en solitario como acompañado por The Wailers, un tono espiritual y humanista que cautivó a millones hasta su muerte por cáncer a los 36 años.