Paris Jackson sufrió abuso sexual

La hija de Michael Jackson, Paris, es la nueva portada de la revista Rolling Stone, y en la entrevista reveló información que ha resultado imposible de obviar. La nueva musa platino de Chanel, de 18 años, no duda en afirmar que el rey del pop fue asesinado. Además, explicó que en varias ocasiones ha intentado suicidarse y que fue violada por un extraño cuando tan solo tenía 14 años.“Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es así. Perdí lo único que me importaba, así que de ahora en adelante nada malo puede ocurrirme”, dijo. “Me odiaba a mí misma. Mi pensamiento era que yo no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más”, recuerda Paris.Sobre la violación no quiso dar muchos detalles. “Fue muy difícil para mí. Y no se lo dije a nadie”, reveló.