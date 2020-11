Paris Jackson lanza álbum como solista

— Comenzó en su cuarto con tan solo una guitarra, pero Paris Jackson convirtió el dolor de una separación reciente en su primer álbum como solista.

Jackson, de 22 años, ha sido una melómana toda su vida y se aventuró a hacer su propia música, pero había dudado llamarse una cantautora hasta ahora.

"Es una de las sensaciones más maravillosas que haya tenido", dijo Jackson a The Associated Press en una entrevista exclusiva esta semana.

Describe su etéreo sonido acústico como folk alternativo, muy distinto al de su padre, Michael Jackson. Ser la hija del Rey del Pop le agrega una capa de escrutinio a la vulnerabilidad requerida para lanzar al mundo canciones personales.

A principios de año, Jackson integraba el dúo acústico The Soundflowers con su novio Gabriel Glenn, hasta que ambos terminaron. Describió cuidar de su corazón roto como un "dolor en el pecho", literal, pero transformó ese dolor en arte. "Fuiste mi todo/Y ahora caigo al suelo", canta en inglés en su nuevo sencillo "Let Down", lanzado el pasado viernes 30 de octubre.