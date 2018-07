Paris Jackson sobre su sexualidad: “No soy bisexual, solamente amo a las personas por ser personas”

La hija del fallecido cantante Michael Jackson es reconocida por sus pasos como activista y constantemente ha sido cuestionada sobre su sexualidad.

Sin nada que temer, la joven de 20 años hizo una aclaración en conversación con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

La modelo participó del “pregúntame cualquier cosa” y no dudó en reflexionar sobre la “bisexualidad” por la que es cuestionada con frecuencia y especialmente por sus supuestos romances con mujeres. Antes ha sido vinculada con la modelo Cara Delevingne.

“No soy bisexual, solamente amo a las personas por ser personas. Yo no me encajo en etiquetas, asi que por favor, no me etiqueten”, escribió Jackson quien además está apostando a una carrera como actriz.