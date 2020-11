Patria. El testamento de una guerra

La trama de esta miniserie de HBO, basada en la novela homónima del vasco Fernando Aramburu, habla sobre las víctimas y los victimarios del conflicto armado que desgarró al País Vasco y a España durante cinco décadas en que la organización separatista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) alimentó con asesinatos y terrorismo sus reivindicaciones políticas, a lo que el estado español respondió con más terrorismo y violencia.

Es una historia con tintes universales, que bien podría contarse a propósito de la guerra civil salvadoreña, del interminable conflicto colombiano, de las guerras en Oriente Medio… Es la historia de los vecinos que, separados en bandos, ven su cotidianidad reventada por espirales de violencia que no terminan de cerrar.

De Patria dice el crítico literario Juan-Carlos Mainer en El País: “Es, sobre todo, una gran y meditada novela. Pero la tradición del género lleva incluida la virtud de explicar a sus contemporáneos algo del mundo que les ha tocado vivir, o que forma parte de su herencia: amalgamar evocación y análisis”.

Patria hace eso. Evoca. Y explica. Y como la gran novela que es lo hace centrada en un puñado de personajes a los que Aramburu ha dotado, sobre todo a través de los diálogos, de una profundidad cotidiana capaz de retratar, limpias y contundentes, las ansiedades, terrores, mezquindades, aun las briznas de esperanza, que nacen y se reproducen en un conflicto como el vasco.

Cuando fue publicada, en 2016, buena parte de la crítica literaria española y vasca acudió a Patriamás desde una perspectiva política que literaria, y plasmó en sus comentarios muchos de sus propios prejuicios y ansiedades.

Buena parte de las críticas que he leído a propósito de Patria parten de la premisa de que el texto de la novela debería de esforzarse por ser una explicación “justa” y “equidistante” del conflicto vasco, y olvidan que su cualidad literaria la obliga solo a ser honesta y coherente con el marco narrativo impuesto por el mismo escritor, que en este caso es el de las víctimas, no el de ETA y su entorno, no el del discurso mediático, no el del estado.

Uno de los grandes méritos de la novela de Aramburu es que no es pretenciosa. No lo es porque es fiel a sus personajes, a la encarnación que son de los dos únicos bandos en los que, al final, puede definirse un conflicto, el de los que matan y el de los muertos.

Las principales protagonistas de Patria son Bittori y Mirem, dos amigas de toda la vida que viven en Guipúzcoa, una de las tres provincias del País Vasco.

Con sus letras, a través de las historias de estas dos mujeres, sus familias y sus entornos, Aramburu elabora un testamento sobre aquella guerra sucia entre independentistas y el estado, pero también y sobre todo una carnicería que enfrentó a vascos contra vascos, a vecinos contra vecinos, a Bittoris contra Mirems. Como en El Salvador. Como en Colombia. Como en Siria. Como en la mayoría de las guerras internas.

La serie de HBO recoge casi al renglón los diálogos y descripciones escritos por Aramburu, con lo que todo el espíritu de la novela se traslada sin problemas a la pantalla. Es preciso decir, sí, que en aras de la economía visual, el guion de la serie sacrifica a varios personajes secundarios y, con ello, vuelve confusa la narración en algunos tramos.

Clave era, para el éxito del audiovisual, el casting de las dos protagonistas. Por lo visto hasta ahora, Elena Irureta como Bittori y Ana Gabarain como Mirem cumplen con creces lo que de ellas exigen las letras del guion y la novela.

Hay una escena, al final del primer episodio, que resume con maestría el peso dramático de esta historia. De hinojos en la calle, empapada por la lluvia sempiterna de Euskadi, Bittori sostiene la cabeza inerte de su marido mientras se desgañita, impotente, ante la muerte. Es, ese, el resumen visual y narrativo: el centro de todo, en Patria, es el dolor de las víctimas y su tortuoso camino hacia la verdad que hay detrás de la muerte y, de ahí, hacia la tenue esperanza de encontrar, después de todo, la paz.

No pude evitar, tras leer la novela de Aramburu y ver los primeros pases de la serie, volver a nuestra guerra, a nuestras heridas y nuestras verdades aún ocultas. A nuestras víctimas. Patria es una obra de la que los salvadoreños podemos aprender mucho.