Pau Donés no deja de crear música

El vocalista español Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, presentó en Madrid su proyecto “50 Palos”, que incluye un disco con temas antiguos y nuevos, una gira con más de 30 conciertos por España y América y un libro autobiográfico.“No tengo ninguna intención de perdurar, no me gustaría ser un ejemplo de nada. Solamente quiero que queden las canciones”, dijo el cantante, quien hace un mes anunció que le habían encontrado un nuevo tumor, poco después de recuperarse de un cáncer de colon.Con “50 Palos”, Pau Donés conmemora su 50 cumpleaños y también el 20.º aniversario de Jarabe de Palo. El disco incluye los grandes éxitos del grupo pero también el nuevo tema “Humo”, una oda a la vida que el músico compuso en plena enfermedad. “Cuando lo escribí estaba ‘cagao’ porque pensaba que la vida, que es uno de mis grandes amores, se me escapaba”, aseguró.Junto al disco, Donés presentó un libro con el mismo título que recopila algunos de sus mejores y peores momentos.Tras varios años retirado de los escenarios, el cantante vuelve al directo con una gira de conciertos con la que recorrerá España, México y Estados Unidos. “Nos los vamos a pasar muy bien repasando las canciones más conocidas de Jarabe”, dijo.Pau Donés hizo público su cáncer de colon en septiembre de 2015, cuando se sometió a una operación y se vio obligado a cancelar su gira de conciertos.