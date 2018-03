Pau Donés sigue luchando

Lee también

El cantante Pau Donés comunicó a través de su blog que, un año después de sufrir un cáncer de colon y tener “los marcadores tumorales a cero”, le ha sido diagnosticado “un pequeño tumor” en el peritoneo.“El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, reconoció en su mensaje Donés, que ha recibido la noticia mientras se preparaba para la “vuelta al ring” de Jarabe de Palo con la publicación de un disco, un libro y la realización de una gira. “2017 iba a ser un año glorioso”, dijo.El cantante manifestó que llevaba un año y medio “estupendo” disfrutando de la familia y del tiempo libre, aunque con muchas ganas de volver a los escenarios cuando se le detectó el nuevo tumor. No obstante, ha decidido que esta vez no le apartará de la música. Donés recientemente presentó “Humo”.