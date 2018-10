Pau Donés, un adiós sin regreso

Pau Donés, de 51 años, más que un cantautor se volvió un exponente de la música latinoamericana. Su carrera en los escenarios y su vida personal han conmovido y transformado vidas, tras su diagnóstico de cáncer de colon.

Su actitud positiva ante su enfermedad lo llevaron a tomar decisiones trascendentales, y una de ellas fue seguir ofreciendo shows en vivo.

A punto de cumplir dos décadas de carrera, el artista de origen español se despide de los escenarios para dedicarse a su hija. "El 1.º de enero paro. Y me voy. Lejos", dijo rotundamente en entrevista con El País.

Autor de temas como "La flaca", "Depende" y "Bonito", Donés quiere permitirse otros momentos en su vida. "Me toca, me lo merezco. Llevo 20 años a tope y necesito hacer un cambio", aseguró el líder de Jarabe de Palo.

Pausa necesaria

Asegura que este agotamiento no tiene nada que ver con el cáncer de colon que los médicos le detectaron en 2015 y que, después de varias operaciones, el año pasado volvió a resurgir. "No es por el cáncer. El primer concierto de la gira del año pasado lo hice con la bomba de infusión puesta y no importó. El cáncer me hizo parar, sobre todo por las secuelas de las operaciones, pero esta decisión la tenía tomada desde hace tiempo".

Quería cumplir los 50 años, al pie del cañón y lo consiguió, pero ahora necesita disminuir las revoluciones, afirma. "Mi idea era ir a tope hasta los 50 y luego levantar el pie del acelerador. El mundo de la música nos hace muy dependientes porque estás 24 horas conectado, viajando para los conciertos, escribiendo canciones, grabando, o simplemente porque vas a cenar y alguien te recuerda que eres popular".

La música forma parte de él y no se despedirá fácilmente, seguirá creando música desde su refugio. "Cada vez hago menos planes y me fijo más en el presente".

Aunque insiste en que esto no es un adiós, sino que se trata de un hasta luego, Pau Donés tiene muchas cosas en mente que hacer durante su descanso, para el que no tiene billete de vuelta. "Tengo ganas de arreglarme e ir al cine, ir a comer con amigos, pasear por la montaña, hacer surf, pero sobre todo estar con mi hija, Sara".

Su próximo destino está lejos, en el extranjero, aunque no desvela el lugar concreto, y como acompañantes se lleva la guitarra, su fiel compañera; la tabla de surf, su última afición; y a su hija de 14 años, el motivo principal de esta decisión. "A lo largo de mi carrera musical he intentado tres veces parar, una de ellas cuando nació. Pero esta vez es en serio... No pude disfrutar de su infancia y no quiero perderme su adolescencia".