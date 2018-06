Paul McCartney anuncia nuevo álbum como solista: “Egypt Station”

Sir Paul McCartney anunció en Instagram el lanzamiento de su primer álbum en cinco años, “Egypt Station".

“El nuevo álbum ‘Egypt Station’ llegará el 7 de septiembre con los singles ‘I don't know’ y ‘Come on to me’”, escribió el ex Beatle junto a una foto de un colorido dibujo en el que se ve la pirámide de Guiza, varios soles y animales.

“Me gustan las palabras ‘Egypt Station’. Me recordaron a los álbumes que hacíamos antes”, explicó el icono de la música en su web. Todas las canciones del disco son como una parada, dijo. “Pienso en ello como un lugar de ensueño del que emana la música”.

El disco, que tendrá 14 temas, fue grabado “entre Los Angeles, Londres y Sussex”, según el músico de 76 años. Además, subió los dos singles en Internet en videos con las letras. McCartney lanzó en 2013 su último álbum hasta ahora, “New”.

El compositor de “Yesterday”, junto con John Lennon, y otros temas clásicos del pop, interpretó esta semana “uno de los conciertos más íntimos de su dilatada carrera” en un pub de Liverpol. McCartney se presentó “por sorpresa” en el pequeño Liverpool Philharmonic Pub para ofrecer un recital en el que estrenó “Come On To Me”.