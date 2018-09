Paul McCartney, desconcertado por Kanye West

El ex-Beatle Paul McCartney contó a la revista GQ sobre su intento, "algo desconcertante", de intentar escribir canciones con el rapero Kanye West.

Según las declaraciones de McCartney, tras una ofrecimiento de West, ambos se sentaron "en cerca del Hotel Beverly Hills, en Los Ángeles, durante dos o tres tardes". Hablaron largo y tendido; de vez en cuando, McCartney tocó la guitarra y el piano mientras el ingeniero de sonido de West lo grababa todo, relató.

"Pensaba que realmente íbamos a sentarnos y escribir una canción de la manera en la que yo solía escribir una canción", dijo el cantante británico de 76 años. Pero después no volvió a saber nada del rapero durante varios meses, hasta que se publicaron los títulos "Only One" con West y "FourFiveSeconds", en el que también participa Rihanna.