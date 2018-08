Paul Rudd protagonizará una serie en Netflix

El actor Paul Rudd continúa afianzando su presencia en Netflix. Luego de participar de la serie "Wet Hot American Summer" y de protagonizar el film original "The Fundamentals of Caring", ahora estará al frente de una nueva comedia. El título de la ficción será "Living With Yourself", y la plataforma de streaming ya confirmó una temporada inicial de ocho episodios.

La serie contará la historia de un hombre que se somete a un tratamiento experimental en la búsqueda por convertirse en una mejor persona. Pero muy lejos de encontrar los resultados deseados, el protagonista pronto descubrirá que en realidad fue reemplazado por una versión mejorada de sí mismo, motivo por el cual deberá enfrentarse a su otro yo para recuperar el lugar que le pertenece. Bajo esa premisa, los responsables de la serie prometen que la comedia tendrá un fuerte contenido filosófico.

El piloto de "Living With Yourself" fue presentado en febrero de 2017 a IFC, una señal de Estados Unidos. En ese momento el canal no pudo seguir adelante con el proyecto, y por ese motivo la idea quedó descartada. Pero ahora, con el agregado de Rudd en el rol protagónico, Netflix toma el guante y le da luz verde a la serie cuya fecha de estreno aún no fue anunciada.

Y antes de ver a Rudd en su nueva comedia, el público podrá reencontrarse con él en "Los Vengadores 4", film en el que volverá a ponerse en la piel de Ant Man.