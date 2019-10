Paulette nos muestra totalmente desnuda cómo es la "dulce espera" de su bebecita

"No necesita pie de foto", así acompañó a una imagen la bailarina profesional de Pole Dance, Paulette, sobre su embarazo. En la fotografía, la artista está desnuda y deja ver su estómago en avanzado estado de embarazo.

Hace un día, Paulette publicó otra fotografía rodeada de flores, con un vestido blanco sosteniendo su "pancita". En la publicación detalló que este 22 de octubre estaba programado el nacimiento de su bebecita, a quien ha decidido llamar Daniela.

Ella aclaró que " esta galletita ya está horneada y puede salir cuando ella quiera, gracias a todos los que han estado pendientes de mi embarazo, me la he pasado muy bien, gracias a Dios y el universo, no he tenido ni un mareo, ni un vómito, pura hambre y sueño".

En su Instagram ha publicado varias fotografías en modo de cuenta regresiva para esperar a su hija.