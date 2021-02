Pedro Infante y Blanca Estela Pavón: un amor que empezó en el cine y terminó en el cielo

La complicidad que existía en pantalla entre Pedro Infante y Blanca Estela Pavón fascinó al público desde el primer momento. La canción de “Amorcito corazón” remite al mexicano que gusta de esta era cinematográfica, a uno de los romances más entrañables del cine nacional, el que se dio entre Pepe “El Toro” y Celia “La Chorreada” en la cinta “Nosotros los pobres”, protagonizada por ambos actores, quienes fueron unos tórtolos en la ficción y grandes amigos fuera de la pantalla.

Ambos gozaron del reconocimiento y los aplausos del público, fueron rostros conocidos y queridos en la Época del Oro, juntos eran una certeza de éxito en taquilla, y los dos perdieron la vida muy jóvenes en un accidente aéreo, Blanca Estela en 1949 y Pedrito en 1957.

Infante actuó de galán de hermosas actrices como María Félix, Silvia Pinal, Marga López o Sara Montiel, pero con ninguna de ellas formó una dupla tan simpática y juguetona como con Blanca Estela, cómo olvidar la escena de “Los tres huastecos”, cuando “Maritoña” está rezando para conseguir novio y se aparece Víctor, uno de los tres personajes que interpreta Pedrito en esa cinta de Ismael Rodríguez.

O qué tal ese intercambio de chiflidos entre ambos en “Nosotros los pobres”; Pedrito y Blanca Estela aparecieron juntos en cinco películas, irónicamente, la última de ellas se llamó “La mujer que yo perdí”, cuyo final es tan trágico como el que ocurrió en la vida real, cuando a sus 23 años la actriz perdió la vida en un accidente de avión.

Amor en la pantalla

Pedro Infante era mayor que Blanca Estela Pavón, le llevaba 16 años, pero en la pantalla fueron novios, esposos y padres de familia.

Cinco fueron las películas que protagonizaron, la primera de ellas en 1947, llamada “Cuando lloran los valientes”, la cual se desarrolla en un ambiente revolucionario y tiene un desdichado final.

“Vuelven los García” se estrenó en 1947, y aunque en este filme no fueron pareja, sí compartieron pantalla con grandes del cine como Abel Salazar, Victor Manuel Mendoza, Sara García y Marga López.

“Los tres huastecos” llegó a la pantalla en 1948 de la mano de Ismael Rodríguez, Pedro Infante interpretó a tres personajes muy distintos entre sí: un ranchero bravucón, un capitán del ejército y un sacerdote. El militar, llamado Víctor, se enamora de “Maritoña”, encarnada por Blanca Estela.

En el filme, en el que aparece la inolvidable niña “Tucita”, Pedro y Blanca Estela estelarizan un amor apache, en el que además de peleas, compartieron varios besos para deleite del público.

Siguieron “Nosotros los pobres” y “Ustedes los ricos”, todo un éxito cinematográfico, fue ahí donde se gestó el gran romance entre “Pepe El Toro” y “La Chorreada”.

La escena en la que “Pepe El Toro” canta “Amorcito corazón” en la carpintería se convirtió en todo un clásico de la Época de Oro, Pedro de Urdimalas, quien compuso dicho tema musical, interpreta al “Topillos”, amigo de “Pepe El Toro” y pareja de “La Tostada”, protagonizada por Delia Magaña.

El nacido en Guamúchil, Sinaloa, canta, muy a su estilo, este romántico tema:

Amorcito corazón

Yo tengo tentación

De un beso

Que se prenda en el calor

De nuestro gran amor

Mi amor

Yo quiero ser

Un solo ser

Y estar contigo

Te quiero ver

En el querer

Para soñar

En la dulce sensación

De un beso mordelón

Quisiera

Amorcito corazón

Decirte mi pasión

Por ti

Compañeros en el bien y el mal

Ni los años nos podrán pesar

Amorcito corazón serás mi amor

El dramático momento en “Ustedes los ricos”, cuando muere quemado “Torito”, el hijo de Pepe y Celia, es una de las escenas inolvidables que hizo Pedro Infante a lo largo de una carrera con más de 60 filmes.

“Un amor sublime truncado por la fatalidad”, se lee en el póster promocional de la película “La mujer que yo perdí” , en octubre de 1949, días después del fallecimiento de la actriz. Esta sería la última película protagonizada por ambos; en la imagen, el actor, con cara de sufrimiento, aparece cargando a Blanca Estela, quien luce inerte entre sus brazos.

“Sé fuerte María, llegaremos a tiempo y te salvarás”, le dice Pedro a Blanca Estela en la escena final de la película. “Parece que me muero”, responde “María”. “No te morirás María, tienes que vivir, porque te quiero”, expresa Pedro en la última escena antes de que Blanca Estela cierre los ojos para siempre.

Pedro y Blanca Estela, un mismo final

Ocho años después de que cerca del volcán Popocatépetl se estrellara el avión donde viajaba Blanca Estela Pavón, Pedro Infante también perdió la vida en un accidente aéreo, el 15 de abril de 1957 se estrelló en Mérida pocos minutos después de haber despegado.

En la primera plana de EL UNIVERSAL del martes 16 de abril de 1957, se informó que Pedro Infante había muerto de manera trágica, el avión en el que viajaba se estrelló, y sus restos no se iban a poder exponer al público porque el actor había quedado totalmente desfigurado.

El avión era un carguero que conducía a la Ciudad de México una fuerte remesa de pescado y llevaba como tripulación, además de Infante en calidad de copiloto, a Victor Manuel Vidal Lorca, piloto, y a Marciano Bautista, mecánico de aviación; el avión acababa de despegar del aeropuerto de Mérida.

La aeronave pertenecía a la empresa Transportes Aéreos Mexicanos , S.A., línea fundada y regentada por Pedro Infante. Minutos después de haber despegado, el avión se desplomó en el patio de una casa donde una mujer, acompañada de un niño, lavaba ropa.

Ocho años antes, en 1949, el actor también tuvo un accidente aéreo que casi le cuesta la vida, en esa ocasión sufrió lesiones serias en la cabeza que lo tuvieron al borde de la muerte, las grabaciones de la cinta “La mujer que yo perdí” se suspendieron varias semanas.

Cuando Infante salió del choque nervioso causado por el accidente, y le cicatrizaron sus heridas, tuvo que usar por un tiempo pelucas mientras le crecía el cabello y para cubrir una deformación que le quedó en el cráneo.

En un artículo publicado en este diario en septiembre de 1949, el director Roberto Rodríguez contó que el día que Blanca Estela tuvo el fatal accidente de avión, también “murió en la pantalla”, pues terminaba la primera proyección de dicha cinta, lo que se llama “primer corte”, es decir, el primer intento para armar todas las escenas tomadas conforme al guión cinematográfico.

Rodríguez comentó que la última escena de la película está tan bien realizada por Blanca Estela, que él sintió una extraña sensación de escalofrío que bien pudo haber sido un aviso de la tragedia.

“Desapareció en plena gloria”, lamentó el director; siete productores la solicitaban para otras tantas películas, y estaba en preparación el rodaje de “Ni ricos ni pobres”, que sería el último filme que cerraría la trilogía de “Nosotros los pobres” y “Ustedes los ricos”; finalmente, la cinta se llamó “Pepe El Toro”.

En el funeral de Blanca Estela, Pedro Infante se mostró muy afectado por la muerte de “La Chorreada”, y expresó a este diario lo siguiente:

“He de confesar que la muerte de Blanca Estela me ha afectado muchísimo, pues nos unían lazos de amistad muy sincera; al conocer la fatal noticia me conmovió tanto, que no pude menos que dejar mis lágrimas caer”.

En el Panteón Jardín, sólo unos metros separan las tumbas de una de las parejas predilectas de la Época de Oro; aunque su temprana muerte impidió que realizaran más filmes juntos e incluso que entre ellos se diera un romance en la vida real, cosa que muchos de sus fans deseaban, en la memoria de muchos mexicanos sigue vivo el amor de “Pepe El Toro” y “La Chorreada” que late cada vez que suena “Amorcito corazón”.