Película de "Power Rangers" también tiene personaje gay

A solo unos días del estreno de "Power Rangers", cinta que reimagina la serie de los años 90, The Hollywood Reporter revela que la historia incluye un superhéroe gay, algo nunca antes visto en una película de este tipo.Se trata de Trini (Becky G): un personaje asume que ella tiene problemas con un novio, cuando en realidad se trata de una novia. El medio estadounidense menciona que se trata de un momento pequeño, pero "esencial" de la cinta."Trini cuestiona mucho quién es. No lo descubre totalmente aún. Creo que lo genial de esa escena y lo que desencadena es un "eso está bien". La película dice "eso está bien", y todos los chicos tienen que aceptarse y encontrar su tribu", declaró el director, Dean Israelite.A propósito, The Hollywood Reporter cita declaraciones de David Yost, el cual interpretó a Billy Cranston (ranger azul) en la serie original de "Power Rangers", pero que debió abandonarla al ser víctima de acoso por su orientación sexual."Ellos (los productores) de verdad tomaron responsabilidad. Creo que muchas personas en la comunidad LGBTI van a estar emocionados de ver esa representación", sostuvo.