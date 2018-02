Películas llenas de emociones

Si Cupido tuviera que elegir una cinta ganadora del premio a mejor película en los premios Óscar, le resultaría muy difícil. Tres propuestas tienen como uno de sus géneros principales el romance: “The Shape of Water”, “Call Me By Your Name” y “Phantom Thread”. La primera es catalogada como una fantasía romántica, mientras que las otras dos son dramas románticos.

Hoy hablamos de las últimas dos. Según la crítica, “Call Me By Your Name” ha conmovido y devastado a los espectadores, mientras que “Phantom Thread” habla sobre el arte de amar, entre la comedia y la obsesión.

“Call Me By Your Name”

Al igual que lo hizo “Moonlight”, pero con enfoque diferente, toca el tema de la homosexualidad.

“Phantom Thread”

La trama se establece en el Londres de los cincuenta. El protagonista es un modisto cuya vida se ve alterada por la llegada de una joven, que se vuelve su musa y amante.