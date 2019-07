Películas para celebrar los 50 años de la llegada del hombre a la luna

Mucho antes que el hombre pusiera un pie en la luna, los cineastas lo lograban a través de la ciencia ficción, una y otra vez. El "pequeño paso para el hombre" se dio finalmente el 21 de julio de 1969, un día después que el Apolo 11 alunizó, y en la pantalla grande, las proyecciones no se detuvieron.

Aquí te compartimos algunas películas para celebrar esa hazaña que se conmemora hoy, con la llegada de la misión a la luna y el domingo, con el caminar de dos astronautas.

1. "Le Voyage à la Lune" (1902).

Es la máxima expresión del capricho del fundador del cine-ficción, Méliès: Es una obra sobre la magia de la ciencia y la magia de la tecnología.

2. El Conquistador de la Luna (1960).

Diez años antes de que Neil Armstrong pisara la superficie de la Luna, lo hizo el mexicano José Antonio Hipólito Espino Mora, mejor conocido como Clavillazo. Este vividor de pura vida, interpreta a Bartolo, un despistado electricista que, al reparar la plancha de Estela, hija del famoso profesor Abundio, accidentalmente dispara un cohete que los lleva a la Luna.

3. First Men on the Moon (1964)

Es una adaptación de la novela que H.G. Wells escribió en 1901. En esta película, un grupo internacional de astronautas se juntan para llegar, rompiendo toda predicción de la Guerra Fría, a la Luna. Cuando, por fin, descienden de su cohete, los astronautas descubren algo que los deja fríos: una bandera inglesa muestra que no fueron los primeros en llegar al satélite.

4. 2001: A Space Odyssey (1968)

Es una película de culto del género ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick. Marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas.

5. The Right Stuff (1983)

Basada en el libro homónimo de Tom Wolfe, explora cómo era la vida de los pilotos que dieron pie a la carrera espacial. Hombres obsesionados con sus propios logros, con ir más rápido y más lejos.

6. For All Mankind (1989)

Se trata del documental de Al Reinert sobre las misiones espaciales que llegaron a la Luna entre 1968 y 1972. Es una recopilación de imágenes y entrevistas en torno al proyecto Apollo. Esta cinta tardó más de diez años en producirse y los realizadores tuvieron que ver cientos de horas de material fílmico espacial y de entrevistas para armar un montaje de apenas 80 minutos.

7. A Grand Day Out (1989)

Es una película animada que cuenta la historia de Wallace y su perro Gromit en una jornada de ocio. Cuando Wallace se da cuenta de que ya no le queda queso, decide construir un cohete para ir a minar queso de la superficie de la luna.

8. Apollo 13 (1995)

Esta épica película sobre un error catastrófico logra un nivel de realismo, drama y suspenso pocas veces visto en su género. La supervivencia en el espacio había sido, hasta entonces, una cuestión de encuentros indeseados con especies extraterrestres (Alien, 1979) o tramas de ciencia improbable (Marooned, 1969) y jamás se había preocupado por empujar el realismo hasta grabar en gravedad cero simulada.

9. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)

Como una burla de la icónica película de Roger Moore, Moonraker (1979), la segunda cinta de Austin Powers termina en un épico desenlace en la Luna y todo se debe a que Dr. Evil tiene un malvado y sobreelaborado plan para destruir la tierra con un enorme láser en la Luna.

10. The Dish (2000)

Esta película australiana cuenta una historia que pocos conocen: para lograr transmitir las imágenes del alunizaje, la NASA tuvo que recurrir a la más grande antena operativa en el hemisferio sur, la antena del observatorio Parkes en New South Wales, Australia. En este pequeño poblado con más ovejas que personas, de pronto, cayó la responsabilidad de transmitir la comprobación del fin de la carrera espacial y un momento esencial para la política estadounidense.

11. Opération Lune (2002)

Karel quiso demostrar, a través de una típica estructura de documental con talking heads y opiniones autorizadas, que el formato nos hace creer en la realidad. Es decir, que basta con ser medianamente convincente y presentar todo en formato documental para que la gente se crea cualquier cosa. Karel creó una teoría de conspiración alrededor del alunizaje del 20 de julio de 1969: el hombre nunca llegó a la luna y todos los videos enviados a la tierra fueron creados en un estudio por Stanley Kubrick.

12. Moon (2009)

El filme logra transmitir, con muy poco, un mensaje poderoso. ¿Hasta dónde es capaz de ir la humanidad para salvarse? ¿Cuál es el costo de esta salvación? ¿Acaso la ecología en este sistema de consumo catastrófico, puede cobrar vidas inocentes?

13. Last Man on the Moon (2014)

Es un documental narrado por Eugene Cernan, el último hombre en pisar la luna. Muestra la vida cotidiana de los astronautas, la angustia de sus familiares y el horror de sentirse intrascendentes, tiempo después de sus hazañas. Una mirada tierna, comprensiva y desoladora sobre el fin de la carrera espacial.

14. First Man (2018)

Basada en la biografía de James Hansen sobre Neil Armstrong, la película de Damien Chazelle cambia de formatos para alternar el espectáculo de lo cósmico, con los dolores de lo íntimo: 16mm para la exploración de las relaciones personales y familiares de Armstrong; 35mm para el trabajo de la NASA en la tierra; 70mm para las extraordinarias recreaciones del viaje espacial. Con todo, esta cinta cuenta una perspectiva abierta, sin apologías, de un hombre complejo, lleno de incertidumbres, dolores indecibles y pequeñas neurosis obsesivas.