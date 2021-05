Películas que cumplen 20 años este 2021

Para muchos la mejor película del director David Lynch. "Mulholland Drive" llegó a los cines de Estados Unidos y Canadá en octubre de 2001 protagonizada por la mexicana Laura Elena Harring y la estadounidense Naomi Watts.

Ideada como una serie de televisión, la cinta era un episodio piloto para ABC, la cadena que había sido hogar de las dos temporadas de "Twin Peaks", que finalmente lo rechazó.

Dos productores franceses pusieron más fondos para que Lynch finalizase el proyecto como largometraje.

En 2016, la BBC hizo una encuesta entre 177 críticos de cine de todo el mundo para encontrar las 100 mejores películas de lo que había transcurrido de siglo XXI.

"Mulholland Drive" acabó en la primera posición.

“El Señor de los anillos”

Hace dos décadas que comenzaron las aventuras de Frodo Bolsón y la comunidad del anillo en la gran pantalla. “The Lord of the Rings: The fellowship of the ring” fue la primera entrega de la exitosa trilogía dirigida por el neozelandés Peter Jackson y basada en los libros de J.R.R. Tolkien.

La cinta se estrenó a finales de 2001 y recaudó casi $900 millones en taquilla. Un año después vio la luz la segunda entrega “The Lord of the Rings: The two towers” y en 2003, la tercera, “The Lord of the Rings: The return of the King”.

Las 3 películas se rodaron juntas durante un año y medio en Nueva Zelanda y, en el reparto, contaba con figuras míticas ya de los fans de la saga como Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, y otros.

“Amélie”

Conocida en el mundo hispano como “Amélie”, la cinta llegó a las salas en otoño de 2001. La película francesa, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y protagoniza por una joven Audrey Tautou de 23 años, fue un éxito que atravesó las fronteras del país.

Aunque finalmente no consiguió hacerse con ninguno, fue nominada a cinco Óscar, entre ellos a mejor película extranjera y mejor guion original.

“Amélie” contaba la historia de Amélie Poulain, una camarera extremadamente tímida, que el día que fallece Lady Di descubre una caja que un niño escondió en su apartamento décadas atrás y decide encontrarlo para devolvérsela.

“Memento”

“Memento” fue la segunda película del ahora reconocido director Christopher Nolan. Es una película difícil de olvidar. Por aquel entonces Nolan era más bien desconocido, pero esta cinta ya mostraba su talento.

Se estrenó en marzo de 2001 y cuenta la historia de Leonard Shelby, un hombre que sufre amnesia anterógrada, por lo que es incapaz de crear nuevos recuerdos, y que busca al asesino de su mujer.

Hoy en día sigue siendo una película admirada y alabada y un ejemplo del valor y poder del montaje.

“Requiem for a dream”

“Requiem for a dream” se unió a la cartelera en marzo de 2001. La película está basada en la novela de culto homónima del escritor estadounidense Hubert Selby Jr. y está dirigida por Darren Aronofsky, responsable de otros títulos como “Pi”, y “Black Swan”.

El director tenía 31 años cuando se puso al frente de esta historia que retrata la destrucción física, emocional y moral causada por la adicción a las drogas.

“Harry Potter y la piedra filosofal”

Cuatro años después de publicarse por primera vez, las andanzas del mago más famoso del mundo, con permiso de Merlín, llegaban al cine.

“Harry Potter and the Philosopher’s Stone” fue la primera de las ocho películas de la saga con Potter como protagonista. Fue dirigida por Chris Columbus, responsable de títulos como “Home Alone” y “Mrs. Doubtfire”, se estrenó en noviembre de 2001 y recaudó 1, 000 millones de dólares, convirtiéndose en la más taquillera del año.

En esta primera entrega, Potter conoce su verdadera naturaleza al ser llamado a filas del colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Allí entabla amistad con los que serán sus amigos inseparables, Hermione Granger y Ron Weasley, y comienza la lucha contra Lord Voldemort.

“Y tu mamá también”

Antes de dirigir “Children of men” o “Gravity”, por la que ganó un Óscar, el mexicano Alfonso Cuarón estrenó el filme “Y tu mamá también”. Estaba protagonizada por Maribel Verdú junto a dos jóvenes ventiañeros Gael García Bernal y Diego Lunay puede considerarse uno de los grandes éxitos del director.

“Después de algunos años algo absorto en el proceso de Hollywood, me di cuenta de que estaba perdiendo, no solo mi voz, sino también mi pasión por el cine”, contó el director en una entrevista con Film at Lincoln Center en 2019, por lo que inició el proyecto de la nueva cinta.