La cantante estadounidense Janet Jackson estuvo mucho tiempo descontenta con su físico, según contó en una entrevista con la revista InStyle.

La hermana del fallecido "rey del pop", Michael Jackson, dijo que antes, cuando se miraba al espejo, le entraban ganas de llorar. "No me gustaba no ser atractiva", explicó, y reveló que poco a poco comenzó a descubrir cosas buenas de su aspecto.

"Finalmente me di cuenta de que mi sonrisa no está tan mal. Pensé que parecía el Joker por ser tan ancha", relató la artista.

Jackson también habló de su bebé: "Es tan dulce y sano".